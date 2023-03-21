هدايا ساعات لعيد الأم.. ماركات راقية لعشاق الأناقة والشياكة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تفضل كثيرات في عيد الأم الأناقة والهدايا المميزة، التي يمكن أن تتمثل في ساعات الدور العالمية، لذلك تعرفي على أشهر الماركات ذات الجودة العالية، منها «Chanel»، التي تعد من أشهر الدور العالمية الشاملة، في مجال الموضة بكل أنواعها، من: العطور، الملابس، منتجات التجميل، الساعات، والحقائب والأحذية أيضًا..

ماركات الساعات في عيد الأم

عند اختيار هدية عيد الأم، من الساعات يمكن اللجوء إلى ساعات Code Coco Leather من «شانيل - Chanel» التي تتيمز بتصميمها الشبابي، المناسب للأم العصرية، كما أنها مصنوعة من الفولاذ وجلد العجل الأسود ومرصّعة بالماس، ذات حركة كوارتز ومقاومة للماء، حتى عمق 30 مترا، وفقًا لمجلة الموضة العالمية «elle».

ساعات Van Cleef & Arpels

بمناسبة عيد الأم 2023، قدّمت دار Van Cleef & Arpels، ساعاتها الجديدة ضمن مجموعة Poetic Complications Collection، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض المطلي بالروديوم ومرصّعة بالكامل بأحجار الماس، كما يعكس قلب الساعة لوحة جذابة لراقصة باليه مرصّعة بالماس، مع أجنحة ملوّنة بطلاء المينا، مناسبة للأم التي تبحث عن الأناقة، وتعد هدية مميزة لها.

Ballon Bleu de Cartier

من بين الهدايا المميزة لعيد الأم، الساعة الجديدة من «كارتييه - Cartier»، مرفقة بحزام مصنوع من جلد التسماح باللون البرغندي، وهي مصنوعة من الذهب الوردي، مع إطار بحجم 33 ملليمترا مرصّع بالماس، ذات حركة ميكانيكية، مقاومة للماء حتى عمق 30 مترا.

ساعات Bulgari Serpenti Seduttori

يمكنك شراء هدية لعيد الأم من مجموعة ساعات سيربانتي Serpenti الشهيرة، التي تعتبر تصميماً أيقونيا لدار Bulgari الإيطالية، وبالنسبة للشكل فهي مصنوعة بالكامل من الذهب الوردي، مع إطار مرصّع بالماس وميناء مصنوع من معدن الملاكيت الأخضر.

ساعات Tiffany Eternity

اختارت دار تيفاني أند كو لعيد الأم، أن تقدّم ساعة بتصميم يجمع بين البساطة والرقيّ، فجاءت ساعة «إيتيرنتي - Eternity»، مؤلفة من إطار من الذهب الوردي بحجم 28 ملليمترا، مع حزام باللون الأسود مصنوع من شريط Grosgrain المتين، وذات حركة كوارتز، وهي مقاومة للماء حتى عمق 30 مترا.