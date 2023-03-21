الامارات | «رمضان في دبي».. أجواء فريدة وتجارب استثنائية في أرجاء المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان في دبي».. أجواء فريدة وتجارب استثنائية في أرجاء المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من التجارب المميزة التي تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية من حملة «رمضان في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 23 الجاري حتى 21 أبريل المقبل؛ والتي تقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة التي تعكس الأجواء الرمضانية بما فيها وجبات الإفطار والسحور، والأسواق الرمضانية، والمجسمات المضيئة الاحتفالية التي تنتشر في كل أرجاء المدينة، إضافة إلى أفضل العروض الترويجية والترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، وباقات الإقامة الفندقية خلال الشهر الفضيل. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «ترحب حملة رمضان في دبي هذا العام بالجميع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، والعديد من التجارب الثقافية الفريدة التي تتضمنها الحملة طوال الشهر. فمن خلال التعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نقدم هذا العام أجندة فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة والتجارب وفعاليات المأكولات والمشروبات، والعروض الترفيهية، ومبادرات الخير والعطاء التي تجمع أفراد المجتمع، ما يجعل من رمضان في دبي مناسبة للاحتفاء بتراثنا وثقافتنا، ويعكس روح العطاء الذي يميز مجتمعنا». عروض ويمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء مميزة في دبي من خلال مشاهدة المجسمات الضوئية في مواقع متعددة في المدينة، إذ تتزين شوارعها وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق الرئيسة بالإضاءات المميزة احتفالاً برمضان. ومن الأماكن التي تعكس الأجواء الرمضانية التي يمكن زيارتها للاستمتاع بالإضاءات المميزة برواز دبي، وعرض ضوئي خاص في «عين دبي». كما يمكن للجمهور مشاهدة عروض تخيّل الضوئية يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول طيلة رمضان، كما يمكن مشاهدة عرض «تأملات رمضان»، بما يتضمنه من إضاءة تنعكس على المباني، بالإضافة إلى إضاءة مصابيح في منطقة السيف وغيرها من المناطق. وستنطلق عروض ليالي الألعاب النارية الرمضانية، لتضيء السماء في الأول من أبريل المقبل في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، وفي الثامن من أبريل في منطقة السيف، وفي 15 من الشهر نفسه في دبي فستيفال سيتي مول، كما يمكن للزوار التسوق والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف متعددة الألوان والتقاط الصور في المجالس الصغيرة المتواجدة في كل من نخيل مول وابن بطوطة مول وسيركل مول. أسواق وخيم ويقام سوق «رمضان في الواحة» في الواحة مول من اليوم وحتى 21 أبريل المقبل. وتتيح «حتا هب» فرصة الاستمتاع بالأجواء الرمضانية في أجواء مميزة من خلال تناول الطعام وتذوق المأكولات العالمية بين متاجر التجزئة المتنوعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه. وسيستمتع الزوار من اليوم وحتى الأول من مايو بالتسوق في سوق «حديقة البرشاء» الرمضاني في حديقة بحيرة البرشاء، إذ يمكن تذوق العديد من الأطباق العالمية، وحضور العروض الترفيهية والمسابقات، وزيارة متاجر التجزئة للتسوق من بين الكثير من السلع والمعروضات. وتتيح حملة رمضان في دبي قضاء أوقات عائلية في الخيم الرمضانية التي تقدم الإفطار والسحور في أنحاء المدينة، والاستمتاع بفعالية «الإفطار في دبي أوبرا» من الغد وحتى 19 أبريل، وتجربة العديد من الأطباق العربية والعالمية التي تلبي جميع الأذواق بأسعار تنافسية. بينما سيقدم أتلانتس النخلة الإفطار في خيمة أساطير مع العروض الموسيقية الشرقية، والعروض الضوئية، والأطباق المتنوعة، وسيحتفي منتجع بولغري بالثقافة الإيطالية والشرق أوسطية، في فنادق ومنتجعات بولغري، التي تقدم موائد متنوعة من الطعام ومجموعة من العروض الحية لفرق الموسيقى العربية. وخلال الفترة من 31 الجاري حتى التاسع من أبريل المقبل، سيعيش سكان وزوار دبي مغامرة لتذوق الأطعمة في «مهرجان رمضان لشارع المأكولات» في مناطق عدة من دبي منها منطقة الشيخ حمدان كولوني - الكرامة، لتناول الإفطار والسحور وتذوق أطيب الأطعمة التقليدية والتراثية. مكافآت خاصة وتتخلل حملة رمضان في دبي جوائز ومكافآت خاصة تقدمها العديد من مراكز التسوق، إضافة إلى تخصيص فعاليات للأطفال من بينها، ورش عمل عن الفضاء والعلوم والفنون التي تقام في AstroLab بنخيل مول، بالإضافة إلى تجربة الأنشطة التعليمية العملية المجانية خلال الفترة من 24 مارس إلى 16 أبريل، كما يمكن مشاهدة أعمال الفنانة عزة القبيسي في معرض غاليري النخيل مول خلال الفترة من 24 مارس حتى 16 أبريل. وتتضمن أنشطة نهاية الأسبوع بفريج الخوانيج في ممشى الخوانيج ولاست إكزت الخوانيج العديد من الفعاليات، والاحتفالات التقليدية، ومجموعة من الأنشطة الرمضانية منها العروض الموسيقية الحية، وأنشطة الأطفال المجانية، وفعالية الحكواتي لرواية القصص، ومسابقات رمضان من 24 الجاري حتى 16 أبريل، وعند تناول الوجبات في مطاعم سيتي ووك أو مطاعم ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس ولا مير سيتم اختيار 30 فائزاً للفوز برحلات طيران. ويقام سوق الحلويات الجديد كلياً في سيتي سنتر مردف خلال ساعات عمل المركز؛ إذ يعرض أكثر الحلويات الرمضانية تميزاً التي تُصنع في دولة الإمارات، مع العديد من تجارب الأطعمة والمشروبات الجديدة بدعم من العلامات المحلية. ويمكن للمتسوقين في مول الإمارات زيارة فعالية «رمضانات زمان أول» والاستمتاع بتجربة تسوق من اليوم وحتى 25 أبريل. ويمكن للزوار أيضاً حضور الحوارات الرمضانية كل ثلاثاء داخل «مجلس السينما». وسيستمتع الجمهور أيضاً بأضواء وليالي الفن الرمضانية في السيف من الإفطار إلى السحور. وستقدم المنطقة عروضاً وفعاليات تتضمن فعاليات الأطعمة الشهية، والسوق الرمضاني، والمجسمات الفنية والضوئية، وعروض الألعاب النارية. وللاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية وتجربة الضيافة الإماراتية الحقيقية، يمكن التوجه إلى «بلوواترز» أيام الجمعة والسبت والأحد. ومن بين العروض التي تتضمنها حملة رمضان في دبي، العرض الساخر للممثل الكوميدي البريطاني جاك وايتهول في كوكا كولا أرينا (15 أبريل). واحتفالاً بالثقافة الإماراتية والتقاليد العربية، يطل مهرجان المرموم التراثي في قرية المرموم التراثية من السادس حتى 18 أبريل. ويقدم المهرجان على مدار أسبوعين أمسيات حافلة بالأجواء التراثية والعروض الترفيهية. كما يمكن للجمهور الاستمتاع بقضاء أجواء ممتعة من خلال فعالية «عجائب رمضان» في القرية العالمية، أو استكشاف السوق الرمضاني، أو مجلس العالم، أو الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المأكولات على الإفطار والسحور، كما سيكون الجمهور على موعد مع العديد من العروض الترفيهية في دبي ومنها، العرض الذهني (24 الجاري و14 أبريل) على مسرح السفينة «كوين إليزابيث 2». وعروض الثنائي «جيمس» و«مارينا». وبالنسبة للعروض المسرحية، يمكن للزوار التوجّه إلى المسرح في مول الإمارات لمشاهدة عمل يجمع بين الشعر والموسيقى من بطولة الممثلة الروسية شولبان خاماتوفا وعازف البيانو اللاتفي أندريه أوسوكينز في مسرحية «أحلام عن البيانو الكبير» غداً، كما يمكنهم الاستمتاع بعرض خاص للفنان الكوميدي روب فان فورين على مسرح العروض الكوميدية في موفنبيك جي بي آر. دبي - الإمارات اليوم ////

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