الاستعدادات الأولى لحفل زفاف إمام عاشور.. مكياج وأغاني شعبية ولقطات حصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأ إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ميتلاند الدنماركي، تجهيزات حفل زفافه اليوم الثلاثاء، الذي سيقام في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، من فتاة تُدعى ياسمين حافظ، شقيقة ياسين حافظ، لاعب فريق ناشئي الزمالك مواليد 2005، إذ تستعد العروس لوضع اللمسات الأخيرة للحفل الذي ينتظره نجوم الكرة.

استعدادات إمام عاشور وعروسه

شارك مصور الفيديو الخاص بالعروسين، عدد من اللقطات للاستعدادات ومكان الفوتوسيشن والتصوير، عبر خاصية «استوري»، على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ كتب: «هنكون معاكم في فرح الكابتن إمام عاشور وياسمين، تابعوا الاستوريز، علشان تشوفوا تفاصيل اليوم».

كما شارك يعقوب لمبز، خبير التجميل، عدد من الصور التي تجمعه بالعروس ياسمين حافظ، أثناء وضع الماكياج والاستعداد لحفل زفافها، وفي الخلفية عدد من الأغاني الشعبية والرومانسية، وكانت العروس تعلق على الإطلالة التي تتمنى الظهور بها.

بلالين هاليوم وأغاني شعبية

تتزين الغرفة الخاصة بالعروس بالبلالين الملونة من الهاليوم، والورود الحمراء، التي تدون عليها أسماء العروسين، وتستعد خلالها لليلة زفافها الأسطوري، والتي يوجد بها مساحيق التجميل، مع أغاني شعبية وأخرى رومانسية، مع مصممة الأزياء أيضا سماح مهران، التي أعدت فستان العروس الخاص بها، وشاركت تفاصيله عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

معلومات عن العروس ياسمين حافظ

- ياسمين حافظ، شقيقة لاعب فريق ناشئي الزمالك 2005 ياسين حافظ.

- تدرس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- احتفلت بحفل الحناء، في أجواء تقليدية، كما صرح العريس إمام عاشور، لـ«الوطن»، قائلًا: «حفل الحنة سيكون حسب التقاليد المتعارف عليها في بلدهم»، متابعا: «زي اللي بيحصل هنا كالعادة، تزيين الشارع، ومفيش أي مطربين فيها، لأن المطربين هيكونوا متواجدين في حفل الزفاف بعدها بيوم في القاهرة».

وكان إمام عاشور، قد حصل على إذن من الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من أجل إقامة حفل زفافه، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.