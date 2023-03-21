وصفات أكلات سريعة لفطار شهر رمضان.. وفري وقتك ومجهودك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تستعد النساء لشهر رمضان بكثير من التجهيزات، لتوفير الوقت والجهد، سواء للتفرغ للعبادات مثل الصلاة وقراءة القرآن، وإما استعدادا للزيارات العائلية، التي تكثر خلال الشهر الكريم.

وصفات سريعة لشهر رمضان

قالت الشيف ناهد إبراهيم، في حوار على شاشة «القناة الثانية المصرية»، إن هناك عديد من الوصفات التي تصلح لتجهيزات شهر رمضان، من شأنها توفير الوقت والجهد للمرأة، أبرزها:

البانيه:

يمكن تجهيز البانيه في المنزل، من خلال غسل كيلو من الفراخ البانية جيدًا باستخدام الخل، ثم فرمها بالكبة، وإضافة البقسماط المبهر الخاص بالبانية، الذي يتم إحضاره من العطار، مع بقسماط ناعم ومعلقتين من الثوم.

ويتم ضربها مرة أخرى بالكبة جيدًا، لتصبح مثل العجينة ويتم إضافة معلقة زيت ويتم تشكيلها ووضعه بماء به بهارات، ثم تغطيته بطبقة من البقسماط وقليها بالزيت الغزير الساخن على نار هادئة دون وضع لبن أو بيض.

كباب الحاتي والكفتة والحواوشي

كباب الحاتي والهامبرجر والحواوشي والكفتة:

وضع نصف كيلو من البرغل على كيلو من اللحم المفروم، ومع بصلتين كبار مفرومتين جيدًا، ويتم وضع ملعقة من الملح، ليتخلص البصل من مائه تمامًا، ويتم وضع التوابل الخاصة بكل وصفة، والاحتفاظ بها، وهي طريقة اقتصادية وموفرة.