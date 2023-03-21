أشكال زينة رمضان 2023.. أفكار مختلفة تعمليها في بيتك بدون تكاليف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحاول الأمهات البحث عن أشكال زينة رمضان، لإدخال الفرحة والسرور على قلوب أطفالهن، وتشجيعهم على الصلاة والصوم، من خلال الشعور بالأجواء الرمضانية، ونشر السعادة في البيت، والاحتفاء بقدوم الشهر الكريم، بأسهل الطرق وأقل تكلفة، وباستخدام أدوات بسيطة.

أشكال زينة رمضان 2023

هناك كثير من أشكال زينة رمضان، إذ تعد الزينة من أبرز المظاهر وأكثر العادات والتقاليد التي تعرف بها مصر، للاحتفاء بحلول الشهر المبارك، ونستعرض أبرز تلك الأفكار.

الفانوس الورقي من أشكال زينة رمضان

من السهل تصميم فوانيس بأحجام مختلفة من الورق ضمن أشكال زينة رمضان، إذ يوجد كثير من الطرق لعمله، لكن أسهلها إحضار ورقة كبيرة بمقاس A4، وطيها لنصفين، ثم قصها طوليا إلى شرائح دون فصل الأطراف، ثم افتحي وثبتي الأطراف بالدباسة، ويفضل اختيار ألوان زاهية، كما يمكنكِ تعليق الفانوس الورقي. في سقف المنزل، ويفضل إضاءته ببعض فروع النور المتنوعة الألوان.

ديكور رمضاني للحائط

يفضل إحضار ورق بألوان مختلفة، ومناقض للون الحائط في المنزل، ثم قصيه على شكل هلال كبير، وألصقيه بطريقة مميزة على الحائط، بحيث تعطي شكلاً جديداً للغرفة، ويمكنكِ إضافة إضاءة خفيفة حوله.

نجفة هلال رمضان

أحد أفضل أشكال زينة رمضان، تصميم نجفة على شكل هلال، ولعمله احضري أوراق سميكة ملونة على شكل أهلة ونجوم بأحجام مختلفة، ويفضل اختيار ألوان جذابة تتناسب مع ديكور وحوائط البيت، ثم قومي بعمل ثقوب صغيرة عند أطراف كل شكل، وثبتي الهلال والنجوم معا، باستخدام خيط قماش، أو بلاستيك، وكرري هذه الطريقة، حتى يتكون شكل رمضاني مميز.

طبق حائط رمضان كريم

لإضفاء الأجواء الرمضانية في منزلك، ولإدخال الفرحة على أولادك، يمكنكِ أن تفاجئي أبنائك، بوضع طبقين من الورق بلونين مختلفين، وقصي أحدهما إلى نصفين، والصقيه، على ظهر الطبق الآخر، واكتبي عليه بالحروف كلمة «رمضان كريم».