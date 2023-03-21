دينا الشربيني تتألّق بإطلالات شبابية جذّابة

دينا الشربيني رغم قلة ظهورها على السوشيال ميديا وعدم المبالغة في استعراض إطلالاتها إلا أن أسلوبها في اختيار أزيائها ينال اعجاب العديد من متابعيها، حيث تفضل الفنانة المصرية الاستيلات الشبابية ذات التصماميم المريحية، كما تتباهي برشاقتها باعتماد الأزياء المحددة للقوام، وصيحة الـ Cut out والكروب توب، لتصبح من النجمات الملهمات للشابات بأسلوبها المتفرد.

إطلالات شبابية جذابة لدينا الشربيني

دينا الشربيني الفنانة المصرية روجت لمسلسلها الجديد "كامل العدد" الذي سيشارك في المنافسة الرمضانية كما ستعرض أولى حلقاته بداية من اليوم على منصة شاهد، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة من الصور المفعمة بالشباب والبهجة التي عودت عليها جمهورها، وأطلت خلالها بإطلالتين شبابيتين بتنسيق عصري.

جاء اللوك الأول عبارة عن طقم مريح باللون البيج الموحد مكون من بنطلون بأرجل مستقيمة تضيق بأسلوب مطاطي عند الكاحل، وتوب فضفاض بياقة عالية مع أكمام طويلة ملتصقة بالتوب على شكل جناحي خفاش، ووضعت الفنانة المصرية لمساتها الخاصة على اللوك بارتداء قبعة دائرية بنفس لون الطقم، وانتعلت حذاء رياضي مسطح أسود مزين بالأحمر والأزرق مع نعل أبيض، وحملت في يدها حقيبة كبيرة مطبعة باسم دار Christian Dior بدرجة قريبة من لون الطقم، وتركت دينا الشربيني شعرها الطويل منسدلا على كتفيها.

اما اللوك الثاني فكان أكثر شبابية وجرأة في تنسيقه حيث أطلت دينا الشربيني بليجن باللون الأسود بخصر عالي ممزق عند الركبتين، مع توب ضيق باللون الأسود مميز بياقة عالية وأكمام طويلة باللون الأسود والبيج مزين بفتحات عند الأكتاف، وانتعلت دينا الشربيني بوت جلدي مسطح باللون الأسود مزين بأربطة كما ارتدت قفاز جلدي باللون الأسود وتزينت بقبعة صوفية باللون البيج مع ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، واستعرضت دينا إطلالاتها بأسلوب شبابي وسط الأماكن الأثرية التي قامت أيضا بتصوير بعض مشاهد مسلسلها بها.

إطلالة أنيقة لدينا الشربيني بصيحة البدلة النسائية الكلاسيكية

دينا الشربيني تألقت في ظهور إعلامي سابق بستايل البدلة الكلاسيكية باللون الأسود الموحد، مكونة من بنطلون بأرجل ضيقة مع جاكيت أنيق مزين بزر وحيد باللون الذهبي، مع ياقة مثنية، وارتدت أسفله جيليه بنفس اللون الأسود الموحد مغلق بخط أزرار باللون الذهبي، وانتعلت مع بدلتها صندل مفتوح بشريط أمامي رفيع، وزينت عنقها بعقد بارز مع تسريحة الشعر الويفي.

الفساتين الضيقة اختيار دينا الشربيني المفضل

دينا الشربيني تألقت كذلك في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفستان طويل باللون الأسود الموحد من توقيع زينة زكي، تميز بالقصة المحددة للقوام التي تفضلها، مع لمسة الكتف المنسدل وآخر مصمم بكم طويل، وعانق الفستان قوامها الرشيق بقصة ضيقة منسدلة لغاية الأسفل بتصميم مستقيم مزين بشق جانبي عالي، وزينت الأطراف السفلية بطبقة من الريش باللون الأسود كذلك، وأكملت الفنانة المصرية اللوك بصندل مفتوح أسود بشرائط مائلة مع الكعب العالي، وحملت حقيبة كلاتش من الجلد الأسود، وتزينت بمجوهرات ماسية راقية من Yessayan، وتركت شعرها منسدلا.

وأطلت خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان قصير براق باللون الفوشيا من توقيع Temraza، تميز بقصة الكتف المائل على شكل عقدة مزينة بالثنيات، كما تميز بفتحة مائلة عند منطقة البطن يتدلى منها وشاح متدلي طويل لغاية الكاحل، وانسدل الفستان من الأسفل بقصة تنورة ضيقة مزينة بزمزمة جانبية، وانتعلت مع إطلالتها صندل أسود مفتوح بالكعب العالي وحملت حقيبة معدنية كلاتش واعتمدت مع هذا اللوك تسريحة الشعر الغجري المموج.

كما خطفت دينا الشربيني الأنظار خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمشاركتها في تقديم حفل الافتتاح وهي متألقة بفستان طويل باللون الأبيض الموحد من Temraza، مصمم بأكتاف مكشوفة وياقة مستقيمة يتخللها فتحة مائلة تمتد لغاية البطن، وزين الجزء العلوي للفستان بالدونتيل، وينسدل من الأسفل بقصة واسعة مزينة بشق جانبي عالي وانتعلت دينا مع طلتها الرقيقة حذاء مدبب بكعب عالي كما تزينت بمجوهرات ناعمة متخلية عن العقد وتركت شعرها منسدلا بتسريحة الويفي لتبدو كالعروس على المسرح.

وسحرت دينا عشاقها بظهور خاطف على السجادة الحمراء بفستان قصير من توقيع Alexandre Vauthier، مميز بأكمام طويلة منتفخة عند الأكتاف، مع سحاب أمامي مائل وخصر محدد بحزام عريض، كما زين الفستان بأزرار ذهبية وحملت تحت ذراعها حقيبة كلاتش ذهبية اللون من Bottega Veneta، كما تزينت بأقراط ذهبية متدلية وانتعلت حذاء من Gianvito Rossi، وفضلت ترك شعرها منسدلا مع هذا اللوك أيضا.

دينا الشربيني تخطف الأنظار بستايلات شبابية بالكروب توب

موضة الكروب توب من الصيحات المفضلة لدينا الشربيني حيث نسقتها بأسلوب شبابي مبهج، حيث أطلت سابقا بطقم صيفي مريح باللون البيج مكون من كروب توب مميز بأكتاف مطاطية منسدلة مع أكمام قصيرة وتنورة ميني بالخصر العالي، واعتمدت مع هذا اللوك تسريحة الشعر الغجري كما تزينت بأقراط متدلية.

وفي ظهور آخر نسقت كروب توب باللون الأبيض مصمم بأكمام طويلة منسدلة عند الأكتاف، نسقته مع بنطلون مريح باللون الابيض مزين ببقع بتدرجات اللون الأزرق، واعتمدت مع هذا الستايل كذلك تسريحة الشعر الغجري التي تميزها وتليق بالأجواء الصيفية.

وأطلت بروحها المرحة التي تعود عليها جمهورها بطقم اخر باللون البرتقالي، مكون من كروب توب مكشوف الأكتاف تتوسطه عقدة منسق مع تنورة ميني عالية الخصر مزينة في أطرافها السفلية بكشكش ناعم.

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