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إزاي أختار هدية لـ«حماتي» في عيد الأم؟.. خبيرة إتيكيت توضح الأنسب وفنون التقديم

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القاهرة - سمر حسين - ماما

إتيكيت تقديم هدية عيد الأم للحماة

مع اقتراب عيد الأم كل عام، تحاول كثيرات ابتكار طرق خارج الصندوق، في اختيار هدية مثالية للأمهات والحموات، خاصة العرائس، سواء في فترة الخطوبة أو الشهور الأولى من الزواج، إذ يبحثن عن إتيكيت تقديم الهدايا بشكل لائق وجذاب، يعكس طريقتها في التعامل مع الحماة بشكل خاص، حتى لا يحدث فتور في العلاقة بينهن.

فن اختيار هدايا عيد الأم للحماة

حددت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر لـ«هُن»، أساسيات اختيار هدايا عيد الأم للحموات وطريقة تقديمها، قائلةً: «لا مانع من تقديم هدايا عبارة عن ملابس أو أحذية، بعد معرفة الذوق الذي يتناسب مع الحماة، من خلال إما سؤالها أو سؤال ابنتها أو ابنها، ممكن نسألها بشكل صريح هي محتاجة إيه وناقصها بطريقة ذكية، مفيش مانع تشتري هدية لحماتك زي والدتك، لأنها في نفس المقام».

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تقديم الهدية في يوم عيد الأم

عن إتيكيت تقديم هدايا عيد الأم للحموات، قالت إيمان: «يجب تقديمها في نفس اليوم، لا ينبغي تأخير أو تقديم اليوم، ويجب شراء ما ينقصها في المنزل أو احتياجاتها الشخصية، سواء عطور أو حقائب جلدية أو نظارات شمسية أو أدوات في المطبخ أو أجهزة كهربائية على حسب المقدرة، من الأفضل شراء نفس الهدية للأم والحماة، بنفس القيمة المادية، منعًا للحساسيات».

وأشارت خبيرة الإتيكيت أيضا، إلى أنه يجوز عند الذهاب لتقديم الهدية للحماة، أن تصطحب الفتاة جاتوه أو تورتة مناسبة للاحتفالية، مع إرفاق بطاقة تذكارية مدون عليها رسالة بخط اليد لها: «أهم حاجة مكالمة هاتفية لمعايدتها خلال اليوم».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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