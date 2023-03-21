نصائح لتجنب السقوط من البلكونة أثناء تعليق الزينة.. احذري مصير فتاة المنصورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حادث أليم زلزل القلوب، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، إذ سقطت فتاة من شرفة المنزل بالدور السادس، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، أثناء تعليق زينة الاحتفال باستقبال الشهر الكريم، ونقلت إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، مسجلة نهاية مأساوية.

نصائح لتجنب السقوط من البلكونة

أظهرت التحقيقات، أن سبب الوفاة، اختلال توازنها أثناء وقوفها في شرفة المنزل لتعليق زينة رمضان، لذا نصائح لحماية نفسك من السقوط، وفقًا للإرشادات العامة المقدمة من الموقع الطبي العالمي «mayoclinic».

- حاولي أن تعلقي الزينة بعيدًا عن الأماكن الخارجية.

- حاولي استبدال أماكن الزينة.

- علقي الزينة في الأماكن الداخلية الملائمة لطولك، لتجنب «الشب» للأماكن الخارجية.

- تجنب تعليق الزينة بالخارج عند الشعور بالدوار.

- تجنب تعليق الزينة عند الشعور بانخفاض الضغط.

- عدم الحديث مع الآخرين خلال تعليق الزينة.

نصائح لتعليق الزينة

- تعليق الزينة داخل المنزل.

- علقي الزينة بمساعدة الآخرين.

- عدم الوقوف وحيدة أثناء تعليق الزينة، ولكن لا تتحدثي مع الآخرين.

- ابعدي عن المنافذ الخارجية.

- تجنب الحديث في الهاتف المحمول أثناء تعليق الزينة.

الوقاية من السقوط من البلكونة

قدم الدكتور عمرو ناجي، طبيب التغذية، عبر «هُن»، نصائح مفيدة للجسم لعدم الشعور بالدوار، كالتالي:

- الاهتمام بالرياضة والتغذية السليمة.

- النشاط البدني يساعد كثيرًا على الوقاية من السقوط.

- مارسي بعض التمارين، مثل المشي أو التمارين المائية، فهي تساعد في التقليل من احتمالية التعرض للسقوط، من خلال زيادة القوة.

- أعدى تمارين تحسين الاتزان، إذ تعمل على التناسق بين أعضاء الجسم، وزيادة المرونة.

- مراجعة طبيبك بين فترة وأخرى، للتأكد من عدم تعرضك للدوار، أو تذبذب ضغط الدم.

- عدم تتناول الأدوية التي تعمل على ترخية الجسد قبل القيام بالأعمال المنزلية وتعليق الزينة، حتى لا يختل توازنك.