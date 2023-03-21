تتبيلات اللحوم والفراخ بالعسل الأسود.. استعدي لعزومات رمضان بشكل مختلف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عزومات رمضان يستعد له كل بيت مصري، وكل ربة منزل تسعى لإسعاد أسرتها، وتحاول جاهدة لصنع أصناف مختلفة وشهية، بطريقة جديدة ومبتكرة، بعيدا عن الأكلات التقليدية، ويكون لها مذاق غير تقليدي ومختلف، لذلك نقدم لكم من خلال «هن»، تتبيلات للحوم والفراخ بالعسل الأسود، حسب برنامج «عيش وملح»، مع الشيف ماجي حبيب، المعروض على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

تتبيلة الفراخ واللحوم بالعسل الأسود

المقادير:

- دجاج أو لحم حسب الحاجة والذوق.

- توابل فلفل أسود.

- بابريكا.

- معلقة ملح.

- بصل بودر.

- معلقة صغيرة قرفة.

- حبهان.

- ورق لورا.

- نصف معلقة صغيرة شطة.

- 4 ملاعق زيت زيتون.

- ربع كوب عسل أسود.

طريقة التحضير:

- اغسلي الدجاجة بالملح والدقيق.

- إذا كانت لحم فلا داعي لغسلها، ويمكنك الاكتفاء بوضعها في التتبيلة، لمدة 3 ساعات.

- اخلطي المكونات الجافة من البهارات، ثم قليبها مع الزيت والعسل.

- ضعي التتبيلة على اللحم أو الفراخ، والتأكد أن الخليط يغطي كل جزء في القطعة.

- سخني الشواية جيدًا على درجة حرارة 180.

- ضعي عليها قطع اللحم أو الفراخ، وتغطى حتى تمام النضج، ثم قلبي على الجانب الاخر.

- ضعي صينية فراخ مشوية، ثم شغلي شواية الفرن لمدة 10 دقائق، لكسب قطع اللحم اللون الذهبي، وبعدها ستحصلين على قطع من اللحم المشوي بطريقة المطاعم مختلفة عن الطريقة التقليدية لتحضير الفراخ على الفحم، لتتميزين بها على مائدتك.

اللحم المشوي بالعسل الأسود

المقادير:

- كيلو لحم بتلو مقطع صغير.

- ربع كوب عسل أسود.

- توابل وبهارات.

- ملعقة صغيرة خل.

طريقة عمل اللحم المشوي بالعسل الأسود:

- ضعي في إناء متوسط المكونات من عسل أسود وخل وتوابل، ثم ضيفي اللحم حتى ينغمر بالتتبيلة، ويترك لمدة 3 ساعات على الأقل.

- سخني الشواية ثم ابدئي بوضع اللحم لمدة 3 دقائق، على كل جنب، أو حتى تصلي للتسوية التي تفضلينها.

الفراخ المشوية بالعسل الأسود

المقادير:

- فرخة.

- زنجبيل.

- أرز أبيض.

طريقة التحضير:

- فرخة كاملة مقطعة نصفين بالطول أو 4 أرباع.

- تبلي اللحوم بالإضافة لملعقة زنجبيل مطحون، وتترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

- رصي قطع الدجاج في صينية، واتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدًا.

- قدمي مع الأرز الأبيض والملوخية والخضار بجانب السلطة الخضراء.