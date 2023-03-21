الامارات | عراقي يسلم 21 قطعة أثرية في كركوك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية ، الثلاثاء، أن مفتشية آثار وتراث كركوك تسلمت 21 قطعة أثرية من قبل مديرية أمن كركوك وجرة صغيرة من قبل أحد المواطنين.

وقالت تارا شكري، مفتش آثار وتراث كركوك ، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن القطع الأثرية التي تم تسلمها هي عبارة عن جرار وآوانٍ واختام وقطع مختلفة أخرى تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.

ويواصل العراق، بالتعاون مع بعض الدول ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية متخصصة ، ملاحقة الآثار العراقية المسروقة خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 والتي تعود لحقب تاريخية قديمة حيث نجح في استعادة نحو 20 الف قطعة أثرية مسروقة.