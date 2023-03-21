أساليب مختلفة لتنسيق إطلالات فصل الربيع في الجو البارد

بالنسبة للبعض منا، يأتي ذلك الوقت من العام مرة أخرى، الوقت الذي يقول فيه قلبك "مرحباً بالربيع!"، لكن الطقس يقول خلاف ذلك، يعتبر شهرا مارس وأبريل فترة تقلب، إذ يكون الجو مشمساً ودرجة الحرارة 30 درجة في يوم ما، ثم تتساقط الأمطار في اليوم التالي.

لذا في بداية موسم الربيع، يمكن أن تصابي بالكثير من الارتباك والإحباط في اتباع الموضة، وربما يساهم ذلك أيضاً في نقص الإلهام عندما يتعلق الأمر بارتداء ملابس فصل الربيع.

قد يكون ارتداء ملابس الطقس الشتوي بعد شهر فبراير محبطاً، ولكن في الوقت نفسه، فإن ارتداء ملابس ربيعية بأكمام قصيرة وأحذية باليه يمكن أن يكون غير عملي بالشكل الكافي، عندما لا يزال هناك وحل وأمطار وعواصف، الخبر السار هو أن هناك أساليب مشتركة يمكن اتباعها جمعناها لكِ فيما يأتي.

ارتدي الألوان الزاهية

إذا كان الطقس يخبرك بأنكِ تحتاجين إلى ارتداء أكمام طويلة (وربما حتى سترة)، حافظي على أن يكون مظهرك عصرياً من خلال دمج الألوان الزاهية.

تخلصي من درجات اللون الرمادي والبيج المرتبطة بفصل الشتاء، وجربي اللون الوردي والأخضر والأصفر والألوان الجريئة والملونة الأخرى بدلاً من ذلك.

تشير الألوان الزاهية بصرياً إلى موسم أكثر دفئاً، ويمكنها أيضاً توفير جرعة من الحماس تحتاجين إليها خلال تلك الأيام الكئيبة والمضطربة موسمياً.

امزجي بين أنماط الملابس

امزجي بين أنماط الملابس

هناك شيء ما يتعلق بالنمط الجريء الذي يعبر عن فصل الربيع.

تخلصي من الركود الشتوي عن طريق ارتداء القطع التي تتميز بتصميمات مشرقة، مثل: القماش القطني المبهج أو الزخارف الملونة أو الزخارف القديمة.

ارتدي نقش الأزهار مع الملابس المحبوكة

يعتبر فصل الربيع مرادفاً للمطبوعات الزهرية، إنها حقيقة الموضة التي من المحتمل أن تستمر بلا نهاية، والأمر العظيم في الأزهار هو أنها تحظى بشعبية كبيرة، فلا داعي لاقتصارها على التصاميم ذات الأكمام القصيرة ودون الأكمام.

ابحثي عن إضافة بعض القطع المزينة بنقوش الأزهار المحبوكة، مثل: الكنزات طويلة الأكمام أو الكارديغان أو الفساتين إلى خزانة ملابسك لأيام الربيع.

ارتدي حقائب صيفية مع ملابسك الشتوية

بدلاً من ارتداء الحقائب المبطنة أو الفرو، ابدئي بحمل حقائب مصنوعة من خامات، مثل: الرافيا والحرير والساتان والإكسسوارات البلاستيكية والمنتفخة.

يمكن أن يؤدي دمج هذه الأقمشة والخامات في ملابسك إلى إضافة اهتمام بصري، وتذكيرك بأن الطقس البارد في طريقه للانتهاء.

ارتدي أحذية البوت أو الجوارب

ارتدي التنانير المتوسطة أو الطويلة والفساتين القميص، وفكري في تنسيقها مع أحذية البوت، حيث توفر بعض الدفء الإضافي دون إثارة مشاعر الشتاء.

يمكن أن تضيف الجوارب أيضاً طبقة إضافية من الدفء لأيام الربيع شديدة البرودة.

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