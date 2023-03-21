موديلات حقائب ربيع وصيف 2023

بدأت موضة حقائب ربيع 2023 وتمثل عودة مميزة، في الحقيقة لن تحتاجي إلى التفاخر للاستمتاع بأفضل صيحات هذا الموسم، وهذا هو السبب في أننا قمنا بتجميع قائمة باتجاهات الحقائب الوحيدة التي تحتاجين إلى معرفتها للموسم المقبل ، من موديلات القش إلى الكلاسيكية، إليك أفضل القطع التي يمكنك إضافتها إلى عربة التسوق الخاصة بكِ قبل أي شخص آخر.

يتم طرح العديد من الحقائب الجديدة الرائعة وقد بحثنا في أحدث الموديلات لنقدم لكِ أفضل الحقائب الجديدة في كل مناسبة من الموسم، لذا، سواء كنتِ تبحثين عن حقيبة جديدة وعصرية أو حقيبة جديدة مرحة أو تحتاجين فقط إلى شيء مناسب لحفلات الزفاف التي ستحضرينها هذا الصيف، ستجدين ما يناسبك.

حقيبة من الكروشيه أو القش

لا يزال القش والرافيا والكروشيه من أكبر المواد الموسمية في عالم الإكسسوارات وأصبح عنصراً أساسياً في خزانة الملابس، تضيف هذه المواد الجديدة لمسة في الأسلوب ونرى المزيد من التنوع في كل موسم، من حقائب اليد العلوية إلى حقائب اليد الصغيرة والعديد من الموديلات الأخرى العملية والأنيقة، هناك العديد من الموديلات، إنه نسيج أنيق بدون مجهود، مما يجعله حقيبة نهارية مثالية.

حقيبة كلاسيكية

دليلك لحقائب ربيع وصيف 2023

بالتأكيد، نحن جميعاً نحب الحقيبة الكلاسيكية فهي ستصمد أمام اختبار الزمن وستظل عنصراً أساسياً في خزائننا لسنوات قادمة.

حقائب لملابس السهرة

مع قدوم الربيع تأتي بداية موسم الزفاف والذي يتطلب نوعاً خاصاً من الأناقة، سترغبين في الحصول على حقيبة أنيقة لتكمل مظهرك أو إذا كنتِ تبحثين عن مظهر زفاف أسود كلاسيكي، فإن حقيبة الكتف اللامعة هي خيار جيد، وأيضاً لا تزال حقائب Cult Gaia خياراً رائعاً لحفلات الزفاف، إن إضافة القليل من التألق، إلى خزانة ملابسك هذا الربيع أمر لا بد منه.

حقائب العمل

حقائب العمل

مع انتهاء فصل الشتاء ليس هناك وقت أفضل لتحديث خزانة ملابس العمل الخاصة بكِ، فكري في الأمر على أنه تطوير مهني، مستوحى من الحقائب التقليدية، يعتمد هذا الاتجاه على الهيكل للقيام برفع الأحمال الثقيلة.

حقيبة كلاتش

حقيبة كلاتش

لا تقللي من شأن قوة حقيبة اليد الكلاتش لإكمال مظهرك المسائي، هذا الخيار يتناسب بشكل رائع مع كل شيء بدءاً من الفستان الأسود الصغير إلى معطف كلاسيك من الصوف لإضفاء إحساس فاخر.

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