أبرز العطور التي قدمتها دور الأزياء العالمية

إذا كنتِ تبحثين عن أشهر العطور من جميع مصممي الأزياء وبيوت العطور الشهيرة، نقدم لكِ هنا مجموعة مميزة من العطور الأكثر شهرة والأكثر مبيعاً لجميع المصممين الذين قرروا أن يضيفوا عطراً يميز علامتهم التجارية.

أعددنا لكِ قائمة رائعة من العطور الأكثر شهرة حول العالم من المؤكد أنها سترضي شغفك بالعطور، وستمنحك معلومات عن أفضل العطور من أشهر المصممين على الإطلاق.

عطر شانيل N ° 5 Eau de Parfum

عطر شانيل N ° 5 هو بلا شك العطر الأشهر في كل العصور، فقد كان عنصراً أساسياً في خزانة العطور النسائية منذ إنشائها في عام 1921، في قلب العطر توجد باقة من الزهور من الورد والياسمين مع لمسة من الفانيليا لتعميقها.

عطر موغلر Angel

وفقاً لموقع العلامة التجارية، كان عطر Angel هو أول عطر "غورماند" في تاريخ صناعة العطور، بمزيج مبدع من الباتشولي والبرالين والتوت الأحمر والفانيليا الذي يبرز الجوانب الثلاثة الآتية: "سماوي، لذيذ، حسي".

عطر كالفن كلاين CK one

من المحتمل أنكِ شممت رائحة هذا العطر الشهير من المصمم الأمريكي Calvin Klein نحو مليار مرة في حياتك، إنه منتشر بقوة، وهو مناسب للذين يتوقون إلى عطر نقي ونظيف، وترتكز ثمار الأناناس والبابايا على الأساس مع لمسات، مثل: جوزة الطيب والهيل والشاي الأخضر.

عطر ديور Miss Dior Eau de Parfum

تضم Dior العديد من العطور الشهيرة، لكن "Miss Dior" تعد واحدة من العطور المفضلة إلى حد بعيد، فهو عطر خفيف ومصنوع من الزهور بدقة مع رشقات نابضة بالحياة من البرغموت ووردة جراس وخشب الورد والفلفل الوردي.

وقد قال صانع العطور فرانسوا ديماشي عن هذا العطر: "كان لا بد أن ينفجر مثل هذا الشعور بالسقوط رأساً على عقب مثل إعلان عن الحب، للحب".

عطر رالف لورين Romance

هذا العطر المميز من المصمم رالف لورين، المسمى بشكل مناسب رومانسي بالفعل، تم تقديمه في كبسولة فوارة من كل ما هو خيالي وحكايات خيالية، هذا العطر من Ralph Lauren قادر على الجمع بين الأخشاب المخملية والأزهار الباهظة والمسك الجذاب في زجاجة مربعة الشكل ذات علامة تجارية أنيقة.

أما بالنسبة للمكونات، فهي مزيج من الآتي: (الورد، القطيفة، الزنجبيل، البابونج، الفريزيا، البنفسج، اللوتس، زنبق النهار، الباتشولي، وقليل من طحلب السنديان والمسك)، للحصول على مقياس ترابي جيد.



عطر دونا كاران من دانكن ماء عطر كشمير ميست

لن يكتمل أي مقال عن عطور المصممين المشهورين دون الرائحة الحريرية التي أحبها الكثيرون من Donna Karan، يشبه هذا العطر عناقاً دافئاً في زجاجة، فهو عبارة عن طبقات كريمية وشفافة من الياسمين المغربي وزنبق الوادي والبرغموت وخشب الصندل والعنبر والمسك.

عطر دولتشي آند غابانا Light Blue Eau de Toilette

عندما نفكر في Light Blue، كل ما يتبادر إلى الذهن هو المدرسة الثانوية، التي تعد مجرد واحدة من العديد من نقاط الإثبات التي تصور مدى شعبية هذا العطر من Dolce & Gabbana.

إنه عطر حمضي وبراق (ليس بالمعنى الحرفي ولكن من ناحية المفهوم)، يشعرنا كأنه رحلة بحرية تقذف الأمواج على طول البحر، ممزوجة بالحمضيات والتفاح والخيزران.



عطر توم فورد Oud Wood

هذا العطر للمصمم الشهير من Tom Ford أسطوري للغاية، ويعد من العطور الأكثر مبيعاً، فهو غالباً ما يتم بيعه في متاجر التجميل المفضلة ويكون المخزون منه قليلاً، وهناك عطور أخرى من فورد، مثل: Fabulous وBlack Orchid.

لكن Oud Wood هي الرائحة غير المتوقعة التي يطمع بها محبو العطور ويعجبون بها أكثر، يمكنك إلقاء اللوم على المزيج الغامض الأنيق والمكثف جداً من الخشب المليء بالفانيليا والبهارات.

يقول Tom Ford عن هذا العطر: "Oud Wood يغلفك بالعود النادر والتوابل الغريبة والهيل، ثم يكشف عن مزيجه الغني والداكن".

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