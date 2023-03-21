مكياج مناسب ليوم عيد الأم

المكياج من أساسيات المرأة الأنيقة، التي تهتم الظهور بأبهى حلة على الدوام، فماذا لو كان عيد الأم؟ نقدم لك مكياج عيد الأم لتمتعي بلوك حيوي في يومك.

طريقة مكياج عيد الأم

اتبعي هذه الخطوات البسيطة لإطلالة متميزة في عيد الأم:

إخفي عيوب وجهك، مدّي الكونسيلر تحت عينيكِ وعلى أماكن البقع الداكنة.

استعيني بكريم أساس مناسب لنوع ولون بشرتك.

طبقي البودرة لتحصلي على إضاءة بسيطة، ولتثبتي كريم الأساس.

قومي بتكثيف رموشك بالماسكارا فقط، واستغني عن الكحل وظلال العيون.

وزعي البلاشر على وجنتيكِ.

انهي مكياجك باستخدام أحمر الشفاه اللامع.

أسرار نجاح مكياج عيد الأم

طبقي الكريم المرطب قبل أن تضعي المكياج، حتى تصبح بشرتك أكثر مرونة.

كي تبدين أصغر سناً، لا تترددي في اعتماد الألوان الزاهية والفاتحة.

مع التقدم في السن يصبح لون البشرة مائلاً للأحمر، لذلك استعيني بكريم الأساس الذهبي ليخفي الإحمرار.

استخدمي الكونسيلر لإخفاء عيوب بشرتك.

في حال تجاوزتِ سن الـ 50 فإننا ننصحك بعدم استخدام البودرة لأنها ستساعد في إظهار التجاعيد بشكل أكثر وضوحاً.

اختاري أحمر شفاه جلوس بدلاً من المات.

العناية بجمالك في عيد الأم

لا تهملي ترطيب بشرتك، فجفاف البشرة يسبب العديد من المشاكل أهمها التجاعيد والأكزيما.

اختاري وضعية النوم الصحيحة، وهي النوم على الظهر مع رفع الرأس قليلاً.

اعتمدي الفازلين كمنتج تجميلي في روتين جمالك اليومي، سواء على وجهك أو يديك أو قدميك.

قومي بعمل مساج يومي لبشرتك، فهذا سيساعدك في التخلص من ترهلات الجلد.

لا تتواني عن تقشير بشرتك مرتين في الأسبوع، حتى تتخلصي من الجلد الميت وتجددي حيوية بشرتك.

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