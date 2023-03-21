هل ممارسة المشي قبل الإفطار مفيدة؟.. استشاري تغذية علاجية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

المشي من أفضل الرياضيات التي ينصح بها الأطباء، كما أن العديد من السيدات يحببن المشي كثيرًا، ومع اقتراب شهر رمضان، يشعر محبو الرياضة بالتردد في استكمال ممارستهم لرياضة المشي، خوفًا من حدوث مشاكل صحية، لذلك توضح «هُن» في التقرير التالي فوائد وأضرار المشي في نهار رمضان.

ومن جانبها، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية الصحية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة الأزهر، إنّ المشي من أكثر الأنشطة المفيدة للجسم، خاصة على معدة فارغة، ولكن طريقة ممارسته في رمضان تختلف عن بقية الشهور، موضحة أنه كي لا يتعرض الجسم لأي مشكلة، يجب أن يتبع الشخص نظاما غذائيا صحيا ومناسبا، يمكنه من المشي لمسافات طويلة، دون الشعور بالإرهاق.

نصائح لمحبي ممارسة المشي في رمضان

وأضافت أنّ الشخص الذي يرغب في ممارسة رياضة المشي أثناء ساعات الصيام، فإنه من الضروري تناول سحور رمضاني جيد، يمكنه من مواصلة المشي حتى لا يشعر بالتعب، مشيرة إلى أنّ ضرورة تنوع وجبة السحور، واحتوائه على عدد من الأطعمة المتنوعة مثل طبق كبير من السلطة والفول والبيض، مع الحصول على علبة من الزبادي، لمساعدته على ترطيب الجسم بشكل كبير، فضلا عن تناول كمية كبيرة من الخضروات، لوجود نسبة كبيرة من المياه فيها، وبالتالي تقلل من فرص تعرض الجسم إلى الجفاف.

أهم فوائد ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار في رمضان

وتابعت استشاري التغذية العلاجية في حوارها لـ«هن»، أنّ المشي في شهر رمضان قبل الإفطار، يمد الجسم بالطاقة الحيوية والنشاط، كما أنه يساهم في خسارة الوزن، والتقليل من نسبة الدهون الموجودة في الجسم، ما يحمي الإنسان من التعرض للأمراض، فضلا عن أنه يحول تلك الدهون إلى مصادر لزيادة قوة عضلات الشخص، ويحفز بشكل كبير الذاكرة وقوة التركيز.