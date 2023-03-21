أجمل رسائل تهنئة في عيد الأم 2023.. «عبر عن حبك لست الحبايب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الرسائل من أفضل تعبيرات الحب، ودور الأم هو أعظم دور في العالم، إذ أنها تبذل كل الجهود لتقديم الراحة لأبنائها، ومهما كثرت كلمات الاحترام والحب لا تستطيع أن تصف دور الأم في حياة أبنائها، ولكن يحب الكثير من الأبناء تقديم رسائل للأمهات، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أجمل رسائل تهنئة في عيد الأم 2023.

أجمل رسائل تهنئة في عيد الأم 2023

- يمكن للأشخاص كتابة كلمات الحب للأم في رسائل تهنئة لعيد الأم، من خلال أجمل رسائل تهنئة في عيد الأم 2023، ومنها أمي الغالية، أحبك من صميم قلبي ما دام بركتك تخطو معي في كل حين، كل عام وأنتِ بخير يا أمي الغالية.

- أمي أنتِ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك ولو استطعت لأهديتك عمري، أحبك يا كل حياتي وأملي، أُحبك فوق حب المحبين حبًا يا أحلى أم في الدنيا، أشكرك على كل ما ضحيتي به من أجلي وأجل أخوتي يا أفضل أم، واليوم هو اليوم المناسب لكي أعبر لكِ فيه عن حبي وامتناني لكل ما فعلتِه.

رسائل تقدير للأم 2023

- أمي دنيتي الحلوة وغنوة قلبي، يومك سعيد يا أجمل وردة لو أقدر هديك عمري فداكِ، فأنتِ التي سهرتِ لمداواة مرضي، وخطيتي البركة في عمري، عيدك سعيد يا أغلى الناس أحبك.

- من ضمن أجمل رسائل تهنئة في عيد الأم 2023، هو تقبيل يدها بينما تقول لها كلمات لطيفة، مثل «عيد أم سعيد يا أغلى من حياتي، يا قطعة من قلبي، يا أرق ما في الحياة».

- أمي كلمة من ثلاث أحرف تحتوي معنى الحب والحنان، لا يمكنني أن أجد أنثى أعظم منك، أمي إنكِ نبع الحنان الذي استمد منه اسمي ومبادئ حياتي.

رسائل تهنئة في عيد الأم 2023

- أحبك جدًا يا أمي، ولو فديتك بعمري لن أوفيكِ حقك، فأنتِ الإحساس الرقيق وخير الرفيق، وسندي وقت الضيق، أحبك حب عميق.

- تلك الرسالة وكلماتها البسيطة لن تكفي حقك، ولن ترد جزء من حبي لكِ، فلكِ أنتمي وبكِ اكتفي، وبحبك أرتوي، كلامي ورسالتي لكِ ليست مُعادة أو جاهزة، بل هي ترتيب لكلمات حبك بداخل قلبي يا أغلى ما لي.

- ومن أفضل رسائل تهنئة في عيد الأم 2023، هي كالتالي، آمنت أن الأمهات أوطان صغيرة، ففي كل أم وطن نسكنه ونحبه، وكل الناس يسعون خلف أشيائهم الجميلة، إلا أنا يا أمي أسعى إليكِ فقط فأنتِ كل أشيائي الجميلة، فلا شيء يمنحني الحب أكثر من قلب أمي التي ذابت من أجلي وأجل راحتي.