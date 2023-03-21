أفكار للاحتفال بالأم المتوفاة.. «دعاء وصدقة وصلة رحم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عمود المنزل والقلب ورفيقة الدرب هي الأم بطلة كل الحكايات، ولكن القدر يقود إلى أن تتوفى، فهذه سنة الحياة الأبدية، وفي ظل حيرة الجميع لكيفية الاحتفال بعيد الأم واختيار بين كثير من الهدايا، يفكر من أمه متوفاة الكامنة في قلبه بكيفية الاحتفال معها، لذلك بقلب رحيم نقدم لكم من خلال «هُن» أفكار للاحتفال بالأم المتوفاة وهدايا لها إذ أنه من المؤكد أنها تشعر في كل وقت بالحب المقدم لها.

الاحتفال بعيد الأم المتوفاة

أولى خطوات الاحتفال بعيد الأم المتوفاة، هي أن تدعو لها، دعاء للأم المتوفاة وكأنك تحدثها، فيمكن قول التالي:

لا يزال رحيلك يا أمي فاجعة أسكنت الألم بداخلي، كنتِ وما زلتِ سندًا لقلبي، رحمك الله يا أمي وغفر لكِ، مني السلام لكِ غبتِ عن العين، ولكن القلب مركزك، اللهم إنك عفوٌ تُحب العفو فاعفو عن أمي، اللهم إن أمي في ذمَّتك وحبل جوارك، اغفر لها، أسألك ألا تُخزها يوم القيامة وأبعدها عن النار، يا رب العالمين، اللهم يا مجيب الدعوات، وسامع الأصوات ارزقها الجنة.

دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأم 2023

اللهم ارزق أمي الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين، اللهم أنت الكريم، أرزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم، واجعلها في زمرة الشهداء والصديقين.

أفكار للاحتفال بأمي المتوفاة

وللاحتفال بالأم المتوفاة، يمكنك تناول أفكار للاحتفال مع الأم المتوفاة من التالي:

- اجعل لها صدقة جارية، تفرح بها وتنفعها وترفع من قدرها في الجنة.

- زور من كانت تحبهم ويقربون إليها وتودهم.

- ولاقتراب شهر رمضان من الممكن أن توزع وجبات لها على اسمها.

- خروج صدقات لها على اسمها خصيصًا في الأيام التي تفتقدها فيها.

- أن تكون سعيد هو أكثر ما تريده الأم، تأكد من ذلك، فقدم لها ذلك بأن تتذكرها وتدعو لها، وكذلك يكون الاحتفال معها.

صور دعاء الأم المتوفاة

نقدم لكم صور أدعية للأم المتوفاة، للاقتداء والدعاء بها: