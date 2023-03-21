طريقة عمل أكلات رمضانية جديدة 2023 بالصور والمقادير.. سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قبل قدوم شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من الأشخاص عن الأكلات المختلفة التي يمكن عملها خلال شهر رمضان، وفي نفس الوقت تكون جديدة ومختلفة عن الأكلات التقليدية المعروفة، ونتيجة لذلك نتستعرض في هذا التقرير طريقة عمل أكلات رمضانية جديدة 2023 بالصور والمقادير.

هناك أكثر من طريقة عمل أكلات رمضانية جديدة 2023 بالصور والمقادير التي منها عمل طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة والبشاميل التي تعتبر من الأكلات الإيطالية والتي يمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

عجينة الكانيلوني

يمكن تحضير عجينة الكانيلوني كالتالي:

- 2 كوب من الدقيق

- 3 أكواب من الحليب

- 3 بيضات

- 4 ملاعق كبيرة من الزيت

- 1 ملعقة صغير من الملح

حشوة الكانيلوني باللحم المفروم

ويتطلب حشوة الكانيلوني باللحم المفروم إلى عدة مكونات:

- 500 جرام من اللحم المفروم

- 1 حبة بصل مفرومة

- 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

- 1/2 كوب من عصير الطماطم

- 1/4 كوب من الماء

- 1 ملعقة صغيرة من ملح

وجاءت من ضمن طريقة عمل أكلات رمضانية جديدة 2023 هى الفتوش وهى أكلة سورية ويمكن تحضيرها كالتالي:

- 2 حبة طماطم متوسطة الحجم

- 2حبة فلفل أحمر

- 2 ثمرة خيار متوسطة الحجم

- رأس حزمة خس

- 3 ثمرات بصل أخضر

- نصف كوب نعناع

- 2 رغيف خبز شامى مقطع إلى مكعبات صغيرة ومحمص جيداً

- كوب بقدونس

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 6 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

-2 فص ثوم

- ملح

رز بخاري بالدجاج و اللحم

طريقة عمل رز بخاري بالدجاج و اللحم من ضمن الأكلات الرمضانية الجديدة 2023 وهى ذات الشعبية الكبيرة في منطقة الخليج ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

قطع صدور دجاج مخلي

- 2 كوب أرز بسمتي

- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 1 حبة بصل كبيرة مفروم

- 3 فصوص ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملعقة صغيرة كمون

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة كاري

-ملعقة صغيرة بابريكا

- 1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

- ملعقة كبيرة ملح

- 1/4 كوب لوز مقشر

فطيرة المكرونة

«فطيرة المكرونة» من الأكلات الجديدة والمختلفة التي يمكن تحضيرها في رمضان 2023 وتتطلب عدة مكونات منها:

جرام مكرونه صغيرة (شكل نصف دائرة)

-3 ملاعق كبيرة من الزبدة

- 2 معلقة كبيرة من الزيت

1 بصلة صغيرة مفرومة

- 4 ملاعق كبيرة من الدقيق

- 2 كوب حليب

- 1 مكعب مرق ماجي

- فلفل أسود حسب الرغبة

- ملح

- 4/1 كوب جبن

- شيدر مبروش

- 4/1 كوب جبن موزاريلا مبروش

- 4-6 حبات مشروم شرائح طازج

- 2/1 كوب بسلة.

صينية بطاطس باللحمة المفرومة

ويمكن عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة في رمضان 2023 والتي تتطلب التالي:

- 500 ‏جرام‏ ‏لحمة‏ ‏مفرومة‏

2 ‏بصلة‏ ‏كبيرة‏ ‏مبشورة‏

‏‏2 ‏جزرة‏ ‏مبشورة

كرفس‏ ‏مفري‏

3 ‏ملاعق‏ ‏كبيرة‏ ‏زيت‏ ‏زيتون‏

ملعقة‏ ‏صغيرة‏

‏زعتر

ملح‏ ‏وفلفل‏ ‏اسود

ملعقة‏ ‏كبيرة‏ ‏دقيق

‏2 ‏ملعقة‏ ‏كبيرة‏ ‏صلصة‏ ‏طماطم‏

900 ‏جرام‏ ‏بطاطس

‏50 ‏جرام‏ ‏زبدة

‏3 ‏ملاعق‏ ‏كبيرة‏

‏لبن‏ ‏كامل‏ ‏الدسم‏

‏‏2 ‏بصلة‏ ‏مبشورة

جبنة‏ ‏موزاريلا