الامارات | فرنسا تغلق مناطق الصيد بسبب الدلافين النافقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر مجلس الدولة الفرنسي الاثنين ، بإغلاق مؤقت لمناطق الصيد وذلك لحماية الحيتان والدلافين على ساحل المحيط الأطلسي.

وفي غالب الأمر يتم احتجاز تلك الحيوانات في شباك الصيد بشكل عارض وتلقى حتفها لعجزها عن الصعود إلى السطح للتنفس.

وقال مجلس الدولة الذي يتولى وظيفة أعلى محكمة إدارية في فرنسا، إن الحفاظ على حياة الدلافين وخنازير البحر في خليج بسكاي مهدد .

ومن المفترض في غضون الأشهر الستة المقبلة ، أن تنشئ فرنسا مناطق حماية للحد من الصيد العارض.

وقال المجلس إن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل إحداث ضوضاء لتخويف الحيوانات وإبعادها عن قوارب الصيد، لم تكن كافية.

وقال مرصد المحيطات الفرنسي "بيلاجيس" إن المياة جرفت مئات الدلافين النافقة على الساحل هذا الشتاء وحده.