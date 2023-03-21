مفاجأة إيمان الحصري لريهام عبدالغفور: هدية من أبنائها بسبب عيد الأم

القاهرة - سمر حسين - ماما

قدم أبناء الفنانة ريهام عبدالغفور هدية لها بمناسبة عيد الأم، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc».

وعرضت الإعلامية إيمان الحصري فيديو خلال اللقاء قائلة «بمناسبة عيد الأم معانا فيديو حلو كده تسمعيه».

أبناء ريهام عبدالغفور يهنئونها بعيد الأم

وظهر ابن ريهام عبدالغفور وهو يقول «كل سنة وانتي طيبة يا ماما يا أحلى ماما في الدنيا ..انتي سندي وضهري وأهم بني آدمة في الدنيا بالنسبة لي ..فخور بيكي جدًا كأم وكفنانة وكصديقة وكل حاجة وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي»، بينما قال ابنها الأصغر «هاي يا مامي.. مفاجأة.. انتي أحسن وأحلى مامي في العالم وأنا بحبك قوي قوي قوي ..باي باي».

وعلقت ريهام عبدالغفور على هذه الفيديوهات بأنها مفاجأة نظرًا لأنها المرة الأولى لظهورهم في البرامج، مقدمة الشكر للإعلامية إيمان الحصري على هذه المفاجأة التي أول مرة تحدث لها معتبرة أنها مفاجأة «حلوة»، مؤكدة أنهم يهادونها بهدايا عيد الأم بإشراف زوجها.