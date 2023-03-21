طريقة عمل كيكة عيد الأم وتزيينها.. «فرحيها بحلوى مبهجة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التعبير عن حب الأم لا يحتاج إلا للبساطة والإحترام الذي قد يظهر من تقديم وردة أو حتى طريقة عمل كيكة عيد الأم وتزيينها بما يعكس مشاعر الإمتنان لها، عبارة عن مكونات بسيطة تقومي بتجميعها لصناعة قالب كيك او حلوى وعليها رموز من الحب والعطاء بأشكال الورد والقلوب المصنوعة من الشكولاته، السكر، او المخبوزات الصغيرة، يقدمها «هن» في التقرير التالي.

المكونات:

كوبان من الدقيق

½ كوب من السكر

½ كوب من الزيت

½ كوب حليب

4 بيضات، في درجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

طريقة عمل كيكة عيد الأم

أولًا طريقة عمل كيكة عيد الأم2023، في البداية سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم في وعاء كبير، ضعي البيض والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق حتى يُصبح الخليط فاتح اللون.

في الخطوة التالية من طريقة عمل كيكة عيد الأم وتزينها أضيفي الفانيليا والزيت وبشر البرتقال، واخلطي جيدًا، وبعد ذلك أضيفي الدقيق والبيكنج باودر بالتبادل مع الحليب تدريجيا، واخفقي جيدًا حتى يختفي البيض تمامًا.

بعد ذلك صبي العجين في صينية مدهونة بالزبدة، ومرشوشة بالقليل من الدقيق، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 50 – 55 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها ساخنة أو باردة، وفقًا لموقع«mothers» البريطاني.

طريقة تزيين كيكة عيد الأم

الخطوة التالية لعمل كيكة عيد الأم2023 وتزيينها هي فكرة التزيين نفسها، وهي تتوقف على ما تفضله الأم فبعض الأمهات يفضلنها سادة واخريات يحبون الألوان والرسومات.

إذا كانت الأم ممن يحبون الطبيعة قومي بعمل عجينة السكر للتزيين او شراؤها وتشكيل الزينة بأشكال الطيور والزهور حتى تصبح كيك مبهجة وأكتبي عليها عبارات عيد الأم التي تعكس أمتنانك وحبك لها.

إذا كانت ممن يحبون البساطة والجمال معًا زيني لها الكيك بوردة واحدة مع اسمها.