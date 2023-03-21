طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل..«جهزيها لرمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«جبنة وفول وعيش بلدي» وجبة السحور المعتادة والصحية لشهر رمضان، وحتى تستعدي لوجبة تستمر معك 30 يومًا، تعرفي على طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، والتي لا تحتاجين فيها لمكونات كثيرة فقط اللبن أو الحليب والملح والخل، وإذا اتبعتي الخطوات الصحيحة تكون نتيجة الطريقة جيدة ويحبها الأطفال بجانب الإستفادة الصحية منها.

طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل.. المكونات

مكونات وطريقة عمل الجبنة القريش في المنزل كالتالي:

4 لترات من الحليب البقري المبستر لتحضير الجبنة القريش.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل

خطوات بسيطة يمكنك فيها عمل الجبنة القريش في المنزل، في البداية ضعي اللبن الحليب في قدر على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان.

في الخطوة التالية لعمل الجبنة القريش أضيفي الخل إلى الحليب وقلبيهم معاً.ارفعي الحليب عن النار، وأضيفي إليه الملحى وغطي الوعاء بقطعة من القماش واتركيه لمدة ساعتين على الأقل، حتى تنفصل طبقة سميكة عن طبقة اللبن السائلة.

بعد ذلك خذِ منخلًا وامسحه بالشاش وضعه في وعاء، ثم قومي بإزالة الطبقة السميكة بمغرفة وضعها في مصفاة.

قومي بتغطية الجبنة بقطعة أخرى من الشاش وبعدها ضعي فوقها شيئًا ثقيلًا، واتركيها حتى يتم تصريف كل الماء.

اخيرًا خذي كيس نايلون، وضعي الجبن فيه، ثم قومي بلفه بإحكام واضغطي عليه، وبعدها احتفظي بالجبنة القريش في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام، يمكنك تقديمها مع الطماطم وزيت الزيتون.