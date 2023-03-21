الامارات | أم القيوين: اكتشاف أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين عن أحدث مستجدات أعمال التنقيب الأثري بجزيرة السينية في موسمها الثالث، والتي تشير إلى وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في الجزيرة والتي ازدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي، وتقع المدينة بالقرب من الدير المسيحي القديم (دير السينية) الذي اكتشف العام الماضي.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، أن الاكتشاف له أهمية كبيرة لتاريخ أم القيوين ودولة الإمارات والخليج العربي، إذ كان صيد اللؤلؤ جزءاً أساسياً ومصدراً للرزق ومكوّناً أساسياً من تراث الدولة لأكثر من 7000 عام، وتعد مقابر العصر الحجري الحديث في أم القيوين من أقدم الأدلة المعروفة على صيد اللؤلؤ.

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الآثار بالدائرة رانيا قنومة أن مدينة صيد اللؤلؤ تبلغ مساحتها 12 هكتاراً، وتعد مميزة نتيجة اكتشافها خلال الحفريات الأثرية المنظمة في موسم التنقيب 2023.

وتشير مستجدات أعمال البحث والتنقيب الأثري إلى أن المدينة واحدة من أكبر التجمعات العمرانية الباقية على الإطلاق في الإمارات، والتي يمكن مقارنتها بازدهار مدينة جلفار برأس الخيمة في العصور الوسطى، وتضم مدينة صيد اللؤلؤ بجزيرة السينية عدداً كبيراً من المنازل؛ ما يشير إلى وجود آلاف السكان الذين عاشوا فيها آنذاك.