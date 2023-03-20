«القومي للتغذية» يكشف عن «منيو الأغذية الصحية» لتجنب الخمول بعد الفطار في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال أسماء سيد عبد الواحد، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن تناول 3 تمرات يعادل تناول ثمرة فاكهة، وهي من العادات الصحية الجيدة إذ جرى تناولها بداية الإفطار في رمضان، إذ تعمل بمثابة تنبيه للجسم ببداية كسر الصيام وإدخال الطعام له، لافتة إلى أنه يمكن تناول معها لبن رايب أو كوب من الزبادي أو لبنة أو غيرها من المشروبات التي تتضمن الألبان الخفيفة وخفيفة الدسم.

راحة بعد تناول التمر واللبن الرايب ثم العودة لإستكمال الطعام

وأضافت في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «DMC»، أنه من العادات الصحية أن يأخذ الجسم راحة بعد تناول التمر واللبن، كأن يذهب الفرد للصلاة ثم العودة وتناول الطعام، لافتة إلى أنه إذ لم يجر أخذ هذه الراحة يمكن للفرد أن يبدأ تناول الأطعمة بالشوربة، كشوربة العدس وشوربة لسان العصفور.

الأغذية الدسمة تصيب المعدة بالإرهاق والإنسان بالخمول

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن تناول أطعمة مليئة بالدسم مباشرة بعد الإفطار، دون تهيئتها بالتمر والشوربة، يجعل المعدة تعاني من الإرهاق، وهو ما يصيب الأفراد بالخمول والإرهاق، مشيرة إلى ضرورة تأجيل شرب العصائر إلى ما بعد الإفطار.