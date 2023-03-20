أجمل كلمات عن الأم 2023.. «هي عيني التي أرى بها الدنيا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأم لا يكفيها كلمات، ولا يحتوي حبها عبارات، ولا يكفي لها الشعارات، ولكن يحب الكثير من الأبناء أن يقدم لها في عيد الأم أجمل الكلمات ليتغنوا بها في كل المحافل، خاصة أنه يفصلنا ساعات عن عيد الأم، لذا نقدم خلال السطور التالية أبرز العبارات المميزة وأجمل كلمات عن الأم 2023، التي يمكن توجيهها للأم في عيدها اعترافًا بفضلها وحبها وتقديرًا لها.

أجمل كلمات عن الأم 2023

نقدم لكم عبارات عن الأم لتقدموها لها في عيدها:

- هي أمي ومأمني وأماني ومسكني وسكني وراحتي وروحي وكل كلي، أحبك يا أمي.

- أمي يحتفلون بكِ يومًا كل عام، ولا يعرفون أن كل أيامي معكِ عيد، أحبك يا أمي.

- أمي كل الأشياء الجميلة أصلها أنتِ.

- ربي إنها أمي أعز خلقك فأسعد قلبها واغسل حزنها وزدها عمرًا وعافية.

- أنتِ أمي زهرة عمري وحلو السنين.

- سألوني عن أحن قلب قلت لهم قلب أمي، فيارب احفظ أمي.

- أمي اعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم الوجه.

- كل المدى أمي وموج البحر أمي وكل المدن أنتِ أمي.

- أمي هي عيني التي أرى بها الدنيا، هي قلبي الذي ينبض، هي أيامي الجميلة.

- لولا أمي ما أكملت الطريق.

- أحبك يا أمي، أنتِ غايتي وراحتي وحبي.

- ومن أجمل كلمات عن الأم 2023، قلبي يبرهن أن الصدور أوطان وأن القلوب بيوت آمنة وأني كلما تهت ألوذ إلى عيني أمي، إلى صوت أمي، إلى قلب أمي.

- لو النجمات تسكب نورها شلالًا وكل حناجر الأطيار غنتك موالًا، لو الأنسام طافت في رحابك تنثر عطرًا، ما وفتك يا أماه وقتك مثقالًا.

- كنزي الحقيقي هو أمي، فإن مالت الحياة تستقيم بكِ.

- الآن بعد أن كبرت، أدرك أنني لا أشعر بالامتنان لكِ فقط، ولكن بالتقدير أيضًا.

أجمل كلمات عيد الأم 2023

- لقد تطلب تربيتي الكثير من الصبر وأنتِ فعلتي هذا.

- ما كنت لأبخل عليكِ يا أمي بعمري.

- كلمات عيد الأم 2023 تعتبر من هدايا عيد الأم أيضًا، لذلك ادعو لها، اللهم هي أمي ربي لا تبعدها عني وأنت تعلم أن قربها حياتي.

- بكل عبارات الورد وكلمات الحب أهنئكِ يا أغلى إنسانة، كل عيد أم والسعادة لا تُفارق خُطاكِ.

- أنا نسخة كربون من ردود أفعالك وكلامك، ريحتك سندي ودعاكي سلاحي.

- بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكي.

- ومن أجمل كلمات عيد الأم 2023، هي أمي يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

- أمي أنتِ معلمتي الأولى ومصدر قوتي ونجاحي، أدامك الله لنا.

- أمي أنتِ الأمان والحنان والحب بارك اللهم لنا في عمرك.

- شكرًا لكِ بحبك يا أغلى أم، يا بركة رضاكِ بتمشي في ضلي.