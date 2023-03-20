طريقة عمل البط بالبرتقال في الفرن أول يوم رمضان: طعم شهي ولذيذ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب شهر رمضان، تحتار العديد من السيدات، في الوجبات التي يمكن طهيها طوال الشهر، وتعد طريقة عمل البط بالبرتقال في الفرن أول يوم في رمضان، من أفضل الوجبات التي يمكن أن تقدمها السيدة كأحد الأطباق الشهية، كما أن طريقتها السهلة، تشجع الأمهات على طهيها، وتستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، أفضل طريقة لعمل البط بالبرتقال في أول أيام رمضان.

يعد البط من الأطباق التي تحرص الكثير من ربات المنزل، خاصة في مصر، على أن تكون موجودة على مائدة عزومات شهر رمضان الكريم، وطريقة عمل البط بالبرتقال أول يوم في رمضان، من الطرق التي تبحث عنها كل أم أو بنت ترغب في تعلمها، وذلك لأن البط من الأكلات التي تجد بعض النساء صعوبة في إعدادها.

ما هي مكونات عمل البط بالبرتقال في الفرن في أول يوم في رمضان؟

قالت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سفرة»، إن طريقة عمل البط بالبرتقال في الفرن في أول يوم رمضان، يعد أحد الأطباق المصرية المشهورة، وفيما يلي أهم المكونات التي يمكن من خلالها طهي وجبة البط بالبرتقال:

- بطة.

- عصير البرتقال.

- بشر برتقال.

- شرائح البرتقال.

- بصل وطماطم مبشورة.

-جزر، ورق لورا، بهارات، حبهان فصوص.

- صلصة طماطم وسمنة وملح وفلفل أسود.

طريقة عمل البط بالبرتقال

توضع المكونات بشكل كامل، وتمزج جيدا، وتعصر نصف البرتقال على الفلفل والملح، والطماطم المبشورة، وملعقة من بشر البرتقال، وتترك في الخلطة الخاصة بها لمدة 24 ساعة، وإذا كانت السيدة تريد أن تطهوها في فترة قصيرة، يمكن تركها كحد أقصى لمدة ساعة واحدة، ولكن يفضل أن تترك مدة طويلة حتى تمتص المكونات والبهارات، وتحصلي على مذاق شهي.

طريقة طهي الشربة الخاصة بطبق البط بالبرتقال

تغلى المياه، وتوضع بها 2 من شرائح البرتقال، ورق اللورا، شرائح الجزر، والطماطم، وقطع البصل، بالإضافة إلى فصوص الحبهان، والقليل من الملح والفلفل، يغلوا جيدا قبل وضع البط فيها، وأضافت الشيف نجلاء، أنه إذا أردتِ أن تحصلي على لون ذهبي أثناء وضع البط في الفرن، فيفضل اتباع الخطوات الآتية:

إضافة صلصلة الطماطم، وشرائح البصل، وإضافة ملعقة من السمنة، وشرائح الطماطم، كما يفضل إضافة الملح والفلفل، موضحة انه خليط سحري للحصول على ذهبي لطبق البط.