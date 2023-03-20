معلومات عن زوجة إمام عاشور قبل ساعات من حفل الزفاف.. شقيقها لاعب في الزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصل إمام عاشور، نجم ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، إلى مدينة السنبلاوين، لبدء الاحتفال بحفل الحناء أمام منزله اليوم، وسط حالة من الفرحة والسعادة، وأقيمت التجهيزات كافة استعدادا للاحتفال بحفل الزفاف الذي يقام غدا في محافظة القاهرة.

من هي زوجة إمام عاشور

تسائل العديد من محبي ومشجعي نجم ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر عن من هي زوجة إمام عاشور؟، لذلك نقدم في السطور التالية المعلومات كافة عنها:

- تدعى ياسمين حافظ

- شقيقة نجم فريق ناشئي الزمالك 2005 ياسين حافظ.

- تدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تعد خطيبة اللاعب الثانية.

تفاصيل الاحتفال بالحناء

تحدث النجم «إمام عاشور» في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن حفل الحناء سيكون حسب التقاليد المتعارف عليها في بلدهم: «لغاية دلوقتي هتكون زي اللي بيحصل هنا كالعادة، تزيين الشارع، ومفيش أي مطربين فيها، لأن المطربين هيكونوا متواجدين في حفل الزفاف بعدها بيوم في القاهرة».

اوحتفل اللاعب بخطبته في يناير الماضي، واقتصر الحفل على حضور الأقارب والأصدقاء المقربين من اللاعب وخطيبته، وعلى رأسهم أشرف روقة وعمرو السيسي وعبد الله جمعة، ونبيل دونجا.

وتألق العروسان بإطلالة بيضاء، إذ ارتدى إمام عاشور بدلة بيضاء، وأيضًا العروس التي تألقت بفستان أبيض أوف شولدر قصير، مع الشعر المنسدل الويفي، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو جديدة من حفل خطبة إمام عاشور، إذ ظهر بصحة اللاعبين وهم يرقصون.