مفاجأة وراء تأجيل خطيبة طبيب الأسنان كيرلس للفرح قبل وفاتهما.. مصور يكشف الكواليس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة سيطرت على أهل وأصدقاء الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، وخطيبته جنيفار، بعد تلقيهم خبر وفاتهما في انقلاب سيارة بالترعة الإبراهيمية بمنطقة قرية بني زيد الأكراد، التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، ليكون الخبر بالنسبة للبعض مجرد حلم وليست حقيقة.

كواليس خطوبة العروسين المتوفيين

في صيف 2022 كانت خطوبة الطبيب كيرلس وخطيبته جنيفار، التي تخرجت في كلية التربية الرياضية؛ إذ كانت الفرحة تسيطر عليهما في كل لحظات الخطوبة، وبالأخص في لحظة التقاط «سيشن» الخطوبة التي كشف كواليسها شادي سامح، مصور الخطوبة، قائلا «أصلا العروسين كانت شخصيتهم من الشخصيات الاجتماعية والعريس كان بيحب العروسة جدا، وبيعمل كل حاجة تفرحها حتى الصور كانوا عاوزينها تكون مختلفة، وكل لحظة في الخطوبة تكون مختلفة»، بحسب ما رواه في حديثه لـ«هن».

«كانوا متعلقين ببعض جامد وكانت خطوبتهم مميزة وكل حاجة عاوزين يعملوها حلوة وبفرحة»، بهذه الكلمات وصف «شادي» قصة حب العروسين للبعض، مشيرا إلى أن خطبتهما كانت في الصيف الماضي، وكانت الفرحة تسيطر عليهما وعلى كل أصدقائهما.

تعلق العروسين ببعضها البعض

منذ أسبوعين كان العروسين يتفقا مع المصور «شادي» على موعد زفافهما، والعروس لم تصدق نفسها من الفرحة، وكانت تنتظر عودة والدها من الخارج: «من أسبوعين كانوا بيحددوا معايا ميعاد الفرح بتاعهم وبيتفقوا معايا على الصور، وهي كانت مستنية والدها لما يجي من برا مصر».

دائما كان العروسين يغازلا بعضهما البعض عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ فترة قصيرة نشر العريس «كيرلس» صورا له ولعروسته، وهو يهديها هاتف محمول جديد: «من فترة قريبة كان كيرلس ناشر صورة للعروسة ومنزلها على صفحته كان عاملها مفأجا وجايبلها موبايل جديد»، بحسب «شادي».

ولقى العروسين مصرعهما إثر حادث سيارة بالترعة، على طريق أسيوط ديروط الزراعي، أثناء تجهيزاتهما لحفل زفافهما الذي كان يحين موعده خلال الأيام المقبلة، وصعدت روحهما إلى السماء.