5 معلومات عن عروسة أسيوط بعد وفاتها رفقة خطيبها.. «ملحقتش تلبس فستان فرحها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حادث مأساوي داخل قرية بني زيد الأكراد التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، راح ضحيته شابة تدعى «جينيفار»، وخطيبها الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، إثر انقلاب سيارة بالترعة، الأمر الذي أدخل حالة من الحزن في القلوب، خاصة أنهما كانها يجهزان لحفل زفافهما الذي كان يحين موعده خلال الأيام المقبلة.

تحولت صفحات وحسابات الرواد، خاصة الأصدقاء المقربين من العروس «جينيفار» وخطيبها الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، إلى دفاتر عزاءات، الجميع في صدمة من هول الموقف، غير مصدقين لما حدث فقد كانوا ينتظرون حفل زفافهما بفارغ الصبر، لكن كانت إرادة الله ومشيئته فوق كل اعتبار.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن عروس أسيوط جينيفار هاني، التي توفيت إثر حادث سيارة، وفق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمقربون منها من الأصدقاء.

معلومات عن العروس جينيفر هاني

- جينيفار هاني، شابة من محافظة أسيوط.

- تخرجت في كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط.

- كانت احتفلت الشابة بحفل خطبتها على الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، في 8 سبتمبر عام 2022.

- نعاها فريق فيلادلفيا المسرحي، عبر حسابهم وصفحتهم على موقع «فيسبوك»، من خلال نشر صورتها مع خطيبها، وعلق قائلا: «لأنه ليس موت لعبيدك، بل هو انتقال (1كو 15: 55)، بقلوب يتعصرها الالم والحزن، نزف للسماء أرواح العروسين، الابن الحبيب والأخ والقائد الدكتور كيرلس ﺍﻟﻘﻤﺺ جورجيوس، وخطيبته جينيڤر هاني صابر، الذين انتقلا للسماء إثر حادث طريق أليم، نتضرع للرب كل تعزيه أن يُعطي لقُدس أبونا الحبيب القُمص جورجيوس وأسرة جينيفر، وكل الأهل قوه وصبر ومعونة واحتمال لتحمل هذه التجربة المريرة».

وحددوا موعد الصلاة على روح العروسين، مضيفة: «والصلاة على روحه الطاهرة الساعه 1 بكنيسة الشهيد أقلاديوس العزب بمير. إلى أن نلقاك».

- لقى العروسان مصرعهما إثر حادث سيارة بالترعة، على طريق أسيوط ديروط الزراعي، أثناء تجهيزاتهما لحفل زفافهما الذي كان يحين موعده خلال الأيام المقبلة، وصعدت روحهما إلى السماء.

رحلة أخرى إلى السماء

وكتبت إحدى صديقات العروس جينيفر هاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً: «تنتهي رحلتنا على الأرض لتبدأ رحلة أخرى في السماء، كان هيبقى الوجع الكبير لو حد فيكم ساب التاني بس ربنا حتى في ابتلاءه ليه حكمة إنكم تمشوا سوا.. ربنا يرحمكم».