استشاري تغذية علاجية تقدم روشتة لإنقاص الوزن في رمضان.. «ما تفوتيش السحور»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان، والعديد من السيدات تفضل ألا تتناول وجبة السحور، خاصة أنها في ساعات متأخرة من الليل، وتذهب إلى النوم بعدها مباشرة، وتعتقد أنه من الصعب هضم الطعام، لذلك لا تأكل أي شئ في هذه الوجبة، فيما يعتبر البعض الأخر أن وجبة «السحور»، أحد الوجبات الأساسية، كما أنها تساعد في عملية حرق الدهون وخسارة الوزن، ولكن من خلال اتباع نظاما غذائيا صحيا، وتستعرض «هن»، أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال هذه الوجبة.

نصائح يفضل اتباعها أثناء رمضان لعدم زيادة الوزن

وفي هذا السياق، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ شهر رمضان هو شهر العبادة وليس الأكل، لذلك من الضروري ألا تلقي السيدات اهتماما كبيرا بالطعام، أو تناول كميات كبيرة من الأكل، وتستغل هذا الشهر في التقرب إلى الله، وخسارة الوزن بشكل صحي، إذ أنه فرصة عظيمة للتقليل من فرص تراكم الدهون في الجسم.

كيف تحافظي على جسمك من زيادة الوزن خلال رمضان؟

وأضافت أن وجبة السحور من الوجبات المهمة، ويفضل عدم تناولها، خوفا من زيادة الوزن، بينما الأفضل أن نأخذ كميات معينة من الطعام، والحصول على أطعمة صحية لا تسبب مشاكل صحية كزيادة الدهون في الجسم، موضحة أنه من الضروري لتفادي الشعور بالعطش، تناول كميات كبيرة من الخضروات، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، حتى لا نتعرض للعطش الشديد، أو يتسبب في إصابة البشرة بالجفاف والخشونة.

ما الأطعمة التي يفضل تناولها في وجبة السحور؟

وتابعت استشاري التغذية العلاجية في حوارها لـ«الوطن»، أنّ هناك عددا من الأطعمة يفضل تواجدها أثناء تناولكِ لوجبة السحور أبرزها مايلي:

الزبادي

يمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية الهامة، كالكالسیوم والبوتاسیوم والبروتین وفیتامین «ب»، كما أنه مرطبا جيدا للجسم.

الشوفان

يعد من الحبوب الكاملة المهمة والتي تساعد على إنقاص الوزن.