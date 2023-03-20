صدمة صديقات خطيبة طبيب الأسنان كيرلس بعد وفاتهما.. «اتزفوا للسماء بدري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مأساوية شهدتها محافظة أسيوط اليوم، بعد وفاة الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، وخطيبته جنيفار، أثناء ذهابهما لتجهيزات لحفل زفافهما الذي يقام خلال الفترة المقبلة؛ إذ انقلبت بهما السيارة في الترعة الإبراهيمية بمنطقة قرية بني زيد الأكراد، التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، الأمر الذي جعل الحزن يسيطر على جميع أهاليهم وأصدقائهم.

وفاة الطبيب كيرلس القمص جورجيوس وخطيبته في حادث سيارة

صدمة كبيرة سيطرت على أصدقاء الطبيب كيرلس القمص جورجيوس، وخطيبته جنيفار بعد تلقيهم خبر وفاتهما، وكان منهم صديقتها أميمية محمد، التي نعتها بكلمات مؤثرة، قائلة: «مش عارفة استوعب بجد أنا لسه من كام يوم بس كنت بشوف الفيديو وهي مبسوطة، ودخلت الشات بتاعها أقسم بالله عشان أقولها لو ينفع تمسحي الفيديو يا ريت علشان العين وربنا يسعدك يا رب، بعد كدا قولت لا بلاش مكنتش أعرف إن الحسد يدخل القبر بجد كدا ربنا يصبر أهلكم».

صدمة الأصدقاء بخبر الوفاة

وكتبت إحدى زميلات خطيبة الطبيب أيضا: «حقيقي مش قادرة استوعب لحد الآن، حكمتك يا رب في كده، عزي يا رب كل نفس بتتألم.. واملاها تعزية وفرح ويقين إن الأموات أحياء في سماء لا تعرف الموت.. ربنا يرحمكم ويعزي أهلكم وحبيبكم.. هتوحشيني»، وجاء أيضا من ضمن التعليقات: «إزي طيب، من وقت ما صحيت وعمله أقول ازي وجينڤر لا مستحيل، كل يوم صدمة وكل يوم وجع ارحمنا برحمتك يارب، عزي وصبر أبوها وأمها وكل حبيبها صبر أهليهم وعزيهم أديهم تعزيه يا رب وطبطب عليهم».