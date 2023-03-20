ممثلة أمريكية تنهار باكية بعد فقدان 60 مليون دولار بما يعادل نصف ثروتها: لن أوقف التبرع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

القلوب الرحيمة هي التي تشعر بالجميع من حولها، والنساء دومًا هن من يشعرن ببعضهن ويحاولن دائمًا أن يقدمن لبعضهن الكثير من الدعم والمزيد من الحب، وهوما تفعله ممثلة الأفلام الأميريكية «شارون ستون»، إذ أنها في كل سنة تتبرع لأبحاث سرطان الثدي، ولكن هذه السنة قللت خسارة أموالها من فرصة التبرع بكثافة بالإضافة إلى التأثير عليها لوفاة أخيها، ما يعادل 60 مليون دولار.

خسارة أموال تمنع من التبرع

في حفل لجمع التبرعات لأبحاث سرطان الثدي، لم تستطع الممثلة «شارون ستون»، التبرع بجزء كبير من المال، وذلك لخسارتها لنصف أموالها بسبب الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة الأميريكية، بعد انهيار بنك «سيليكون فالي»، وذلك وفقًا لما قالته في الحفل في فندق بيفرلي هيلز، إذ عبرت باكية: «خسرت نصف أموالي في أزمة انهيار البنك بسبب الأزمة المصرفيّة، اطلب منكم جميعًا، من كل المشاركين التبرع بكثافة، هذا لا يعني أنني لست هنا، فما دمت أتبرع حتى في أحلك الظروف، قد مات أخي للتو وهذا لا يعني أنني لست هنا أيضًا، هذا ليس وقتًا سهلًا لأي منا، ولكن التبرع هو أهم غاية لإنقاذ السيدات من سرطان الثدي».

«شارونستون» تنهار باكية وتكشف خسارتها نصف ثروتها

وأضافت: «خسرت نصف ثروتي المقدرة بـ60 مليون دولار، بسبب هذا الشيء المصرفي، في أزمة انهيار بنك «سيليكونفالي»، لا أعرف ما يمكنني فعله وما لا يمكنني فعله، هل أستطيع أو لا أستطيع العيش وما هي قيمة حياتي، وبالرغم من ذلك سأكتب شيكًا بالأموال للتبرع إلى صندوق أبحاث سرطان الثدي التي تصيب النساء»، لتنهار بالبكاء، وتطلب من الضيوف التبرع بالمزيد من الأموال، لينتهي الحفل بتصفيق الجميع تعبيرًا وتقديرًا لها عن حبها للجميع.