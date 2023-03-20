الامارات | ماء الأرز كلمة السر.. وصفة بسيطة للتمتع بشعر يخطف الأنظار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد ماء الأرز بمثابة ينبوع صحة وجمال لـ«تاج المرأة»؛ إذ يساعد على التمتع بشعر قوي ولامع يخطف الأنظار.

وأوردت مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال أن ماء الأرز غني بالفيتامينات مثل B وC وE والبروتينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته وحمايته من التقصف والتساقط وزيادة مرونته، فضلاً عن منحه مظهراً لامعاً يأسر الألباب.

وعن كيفية إعداد ماء الأرز، أوضحت المجلة أنه يتم استخدام نصف كوب من الأرز الأبيض العضوي، مع مراعاة غسله جيداً، ثم وضعه في إناء وإضافة كوب من الماء إليه وتركه يغلي لخمس دقائق.

وبعد ذلك، يفصل الماء عن الأرز بواسطة مصفاة، ثم يترك ماء الأرز يغلي 10 دقائق أخرى، وبعد ذلك يترك ليبرد لـ30 دقيقة، وتعبئته بعد ذلك في وعاء قابل للغلق.

ولمزيد من الفعالية، يمكن تخمير ماء الأرز، بتركه لمدة تتراوح من خمسة إلى سبعة أيام قبل استخدامه؛ إذ يساعد التخمير على إطلاق عناصر مغذية مهمة لصحة وجمال الشعر. لأن ماء الأرز يفسد سريعاً، فإنه ينبغي حفظه في الثلاجة فور ملئه في الوعاء القابل للغلق، مع مراعاة استهلاكه في غضون أسبوع.

وعن كيفية الاستخدام، أشار المجلة إلى أنه يمكن استخدام ماء الأرز كغسول للشعر لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، ثم شطفه بماء نقي.

ولمزيد من الفعالية، يمكن استخدام ماء الأرز كماسك للشعر؛ إذ يترك على الشعر طوال الليل، ثم شطفه في الصباح بواسطة شامبو لطيف.

ولتحقيق النتائج المرجوة، ينبغي استخدام ماء الأرز بمعدل مرة كل أسبوعين على أقصى تقدير.