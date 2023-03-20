4 نصائح لاختيار هدايا عيد الأم 2023.. «استثنائية وفريدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات ويحل اليوم الذي ينتظره الأمهات كل عام، احتفالا بعيدهم الموافق يوم 21 من مارس كل عام، لتلقي الهدايا والمباركات، ونظرا لهذا اليوم المحبب لدى قلوب الأمهات، تقدم لكِ «هُن» 4 نصائح لاختيار هدايا عيد الأم 2023، لضمان إدخال البهجة والسعادة على قلبها، واختيار هدايا مميزة واستثنائية وفي نفس الوقت تناسب ميزانيتك الخاصة.

4 نصائح لإختيار هدايا عيد الأم 2023

أول النصائح لاختيار هدايا عيد الأم2023، هو التفكير في اهتماماتها وهواياتها، إذا كانت ممن يحبون المطبخ، يمكنك اختيار الهدايا التي تحتاجها منها الأواني والكؤوس الزجاجية والفخارية المميزة، أما إذا كانت من محبي الفاشون والأزياء، فاختر لها عنصرًا أنيقًا من مجموعة الملابس أو الإكسسوارات التي تحبها، وفقًا لموقع «goodhousekeeping» البريطاني.

ثانيًا: اختر هدية فريدة تجمع بين الأناقة والفائدة

ومن النصائح المهمة لاختيار هدايا عيد الأم 2023 هي اختيار هدية تلمس قلبها، تجمع فيها بين الفائدة والأناقة، من الممكن أن تكون الهدية بسيطة مثل باقة من الورود، إلا أنّ لها معاني قيمة عند والدتك، أو تكون حقيبة يد، تضم فيها بعض المستلزمات الأساسية مثل الهاتف والمحفظة والمفاتيح، واستخدام هذه الحقيبة لتضم مستلزمات أكثر على سبيل المثال عند الذهاب إلى النادي.

ثالثًا البحث عن الهدايا الاستثنائية

ومن النصائح المهمة أيضا، أنه عند اختيار الهدية ابحث عن الهدايا الفريدة والاستثنائية عبر الإنترنت أو في المتاجر المحلية، مثل الحُلي المصنوعة يدويًا أو الزهور الطبيعية، والأنتيكات والأشياء المنزلية وغيرها من الهدايا التي تحتاجها وفي نفس الوقت تحمل طابعًا مميزًا.

رابعًا التفكير في الميزانية

يجب قبل الشروع في شراء هدية عيد الأم، تحديد الميزانية التي تستطيع توفيرها من أجل اختيار هدايا عيد الأم 2023، حتى لا تشعر بالضغط لشراء هدية باهظة الثمن، بل يمكنك اختيار هدية بسيطة ومعبرة في نفس الوقت.