معلومات عن عازفتي الكمان باحتفالية عيد الأم أمام الرئيس.. «أحفاد فنان مشهور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بفساتينهما الحمراء وأعواد الكمان، ظهرا على المسرح ليخطفا الأنظار إليهما، وهما أميرة ومريم أبو زهرة عازفات الكمان اللاتي ظهرا في جو مرح مع والدتهما، إذ بدأ فن العزف في سن صغيرة، ومع مرور الوقت وبمساعدة والدتهما تمكنا من تحقيق نجاحهما في العديد من الحفلات وعزفا في مختلف قاعات الموسيقي الكبرى في مختلف أنحاء العالم، أهمها احتفال عيد الأم أمام الرئيس السيسي، في احتفالية الأم المثالية اليوم.

معلومات عن أميرة ومريم أبو زهرة

بعد الظهور المميز مع والدتهما على المسرح في احتفالية عيد الأم اليوم، يقدم «هن» معلومات عن عازفات الكمان أميرة ومريم أبو زهرة في السطور التالية:

-أميرة ومريم أبو زهرة هن حفيدات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

- بدأت كل منهما العزف على الكمان في سن صغيرة تمكنا من عزف أشهر المقطوعات منعا الكونشرتو المزدوج الذي يعتبر من أشهر أعمال الفنان الألماني سباستيان باخ الشهير بـ«باخ» وهما في سن الـ10 والـ8 في حفل في بودابست.

- والدتهما عازفة البيانو المجرية من أصل ألماني نورة إيمودي.

-ولدا في ألمانيا، لكنهما مرتبطتين بمصر وحريصين على تعلم اللغة العربية.

حصول الفتاتين على الجائزة الذهبية

لم تتوقف إنجازات الشقيقتين حفيدتي «أبو زهرة» على الغناء في احتفالية عيد الأم2023 فقط، لكنهما حصلا على الجائزة الذهبية في التلفزيون النمساوي العام الماضي، حسبما روى والدهم الموسيقار أحمد عبدالرحمن أبو زهرة خلال حديثه في برنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «DMC»، إذ قال إن ابنته فازت بالجائزة الذهبية في التليفزيون النمساوي عقب اجتيازها مجموعة من الصفياتـ وتم بث الحفلة لايف على التلفزيون النمساوي، مشيرًا إلى أن مريم وشقيقتها أميرة تعزفان الكمانجا، كما أنهما يدرسان في المدرسة العادية بجانب الدراسة الموسيقية.