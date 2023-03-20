إتيكيت تقديم الهدايا في عيد الأم.. «شاركها الفرحة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

في عيد الأم، إتيكيت تقديم الهدايا للأمهات، لا يقل أهمية عن الهدية نفسها، ومن المفترض أن العديد من الأبناء، أحضروا هدايا مختلفة لأمهاتهم، ليشاركوهم السعادة والفرحة خلال هذا اليوم، ويشعر عددًا كبيرًا من السيدات بالحيرة، لصعوبة اختيار الطريقة المناسبة، لتقديم الهدايا التي اشتروها لوالدتهم، وما هي أفضل الطرق التي يمكن أن تقدم فيها الهدايا بشكل لائق، وهو ما يظهر أهمية اتباع إتيكت تقديم الهدايا في عيد الأم.

إتيكيت تقديم الهدايا في عيد الأم، من الأمور الهامة جدًا التي يسعى العديد من الأشخاص إلى معرفتها، خاصة السيدات والفتيات، إذ أنه يمكن أن تكون الطريقة المتبعة في تقديم الهدية غير لائقة مع الأم، أو والدة الزوج، وبالتالي تفقد الهدية الغالية الثمن قيمتها، ولا تشعر الأم بالرضى حيالها، وتستعرض «هن» الطرق المختلفة لإتيكيت تقديم الهدايا في عيد الأم.

إتيكيت تقديم الهدايا في عيد الأم

وفي هذا السياق، ذكرت خبيرة الإتيكيت والمظهر، إيمان عفيفي، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خطوات يفضل اتباعها، وأبرزها ما يلي:

- إذا كنت ستقوم بتقديم هدية للأم، فعليك تقديم ما تريده وتحتاجه، أي تفكر في الأمور التي تحتاجها، أو سبق وتحدثت عنها، أو ما تفضله بشكل عام، وتعلم جيدا أنها ستشعر بسعادة بسببه.

- الإمساك بالهدية بيديك الاثنين، يشعر الأم بالسعادة، لذا احرص على هذا الفعل، لأن ذلك يعطي شعوًرا جيدا للأم.

- ينصح بإعطاء الهدية للأم بنفسك ولا تعطيها لأحد غيرك، لأن ذلك يشعرها بأنك مهتم بها، وتسعى لإرضائها.

- غلف الهدية بشكل جذاب حتى تعجب الأم بها، وتشعر أنك حرصت على تغليفها لها خصيصا.

أفضل النصائح لتقديم هدايا عيد الأم

وتابعت خبيرة الإتيكيت عبر صفحتها الرئيسية، أنّ إتيكيت الهدايا من الأمور التي ينبغي على الأبناء الاهتمام بها، كونها تؤثر بشكل كبير على مشاعر الأم، وإليكِ أهم النصائح تقديم هدية عيد الأم:

- إزالة السعر من على الغلاف الخاص بالهدية، حتى لا تعرف السعر.

- في حال كانت الهدية عبارة عن أموال، فلا بد من وضعها في ظرف أو بوكس صغير.