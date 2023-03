أفكار هدايا لعيد الأم 2023 حسب ميزانيتك.. «مبتكرة واقتصادية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

هدايا عيد الأم يدوية الصنع واحدة من أفكار هدايا لعيد الأم 2023 حسب ميزانيتك، وهي من أكثر أنواع الهدايا التي تحبها الأمهات في عيدهن، لأنها تصنع بحُب، وتقدم في عيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ويمكن للأبناء إعداد الهدايا البسيطة في المنزل من صنع أيديهم حتى لا يصابوا بالحيرة فيما يقدمونه للأم في عيدها.

أفكار هدايا لعيد الأم 2023 حسب ميزانيتك

ومع تشابه الكثير من الهدايا، طرحت «يوستينا فايز» أفكار هدايا لعيد الأم 2023 حسب ميزانيتك، إذ قالت لـ«هُن» إنها هدايا مختلفة ولا تشبه الهدايا التقليدية، أتت أفكارها من عشقها للألوان والشغل اليدوي، فصنعت يدويا، وأعدت أفكارا لهدايا بسيطة يستطيع أن يقدمها الأبناء إلى الأمهات، ويكون لها شكل مختلف.

هدايا لعيد الأم 2023 حسب الميزانية

وأعدت أفكار هدايا لعيد الأم اقتصادية، وهي كالتالي:

- شيكولاتة عليها اسم الأم مُغلفة بالورد مصاحبة لعبارة «Happy Mothers day»، وفي الأسفل اسم الابن أو الابنة.

- قطعة من الحلوى التي تحبها الأم مغلفة بورقة مطبوع عليها من محل الطباعة أو المكتبة عبارات تهنئة للأم، مثل، «عيد أم سعيد، عيد أمي جميل، عيد الأم، أحبك يا أمي، عيدك سعيد، عيد أم جميل لكِ يا أمي»، أو عبارات باللغة الإنجليزية، «Thank you mamy، Thank you mum، I Love you mamy».

- مفكرة عليها صورة الأم واسمها.

- لو الأم تحب القراءة أعد لها فاصل للكتب مصاحبًا لاسمها.

- أعد ميدالية بها اسم الأم مصاحبة لعبارة «Happy Mothers day».

- ولأفكار هدايا لعيد الأم 2023 حسب ميزانيتك صندوق تحمل فيه أشياءها من الأخشاب واللصق.

- مج عليه اسمها مصاحبًا ل«I love mom» أو اسمها فقط أو أي عبارات امتنانًا لها.

- صنع حقيبة يدوية من الأشياء والهدايا التي تنال دومًا إعجاب الأمهات، خاصةً أن النساء لن يستغنوا عن الحقيبة حتى لو صغيرة، ويمكن إعداد تلك الحقيبة اليدوية من خيوط الكروشيه، وتزيينها بالطريقة التي تحبها، وبالتأكيد ستكون هذه هدية لعيد الأم من الهدايا التي تحبها.

أفكار لهدايا عيد الأم

- إعداد وجبة تحبها من صنع يديك.

- وأيضًا من أفكار هدايا لعيد الأم 2023 حسب الميزانية، والهدايا المختلفة التي تحبها الأمهات، هو إعداد حفل بسيط لها في المنزل، بالإضافة إلى وضع «كارت» صغير مكتوب عليه تهنئة خاصة لها، وتكون أيضًا من الهدايا التي تنال رضاها ولن تكلفك الكثير.

- تزيين البلكونة بزينة رمضان تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.

- يمكن أيضًا تزيين جزء من المنزل ووضع زينة رمضان، وإعداد الجو الخاص به، فهي أيضًا من الهدايا اللطيفة.