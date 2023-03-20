دعاء لأمي المتوفية في عيد الأم 2023.. «اللهم اجعلها من أصحاب اليمين»

القاهرة - سمر حسين - ماما

هدايا ثمينة، ذهب، وأجهزة كهربائية للمنزل، ربما الذهاب إلى العمرة، أو غيرها من الأفكار التي يفكر فيها الأبناء لإدخال السرور على قلوب أمهاتهم خلال الاحتفال بعيد الأم 2023، ولكن من فقدوا أمهاتهم يظلون في حيرة وربما حزن وشجن، في كيفية الاحتفال ورد الجميل رغم أن الأم متوفية، ولكن من أفضل الهدايا هو دعاء لأمي المتوفية في عيد الأم 2023.

دعاء بالرحمة والمغفرة لأمي المتوفية

واحدة من أفضل الهدايا لـ عيد الأم 2023 هو الدعاء لـ الأم المتوفية ومن أبرز الأدعية:

- اللهم أجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة.

- اللهم في عيد الأم 2023 أجعل لأمي المتوفية من فوقها نور وتحتها نور وعن يمينا نور وعن شمالها نور، اللهم اجعلها في منزلة الشهدا والصديقين، وفي أعلى عليين.

- اللهم أجعل أمي من أهل اليمين.

- اللهم عافها واعفو عنها، واغفر لها وارحمها، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجعل دعائي لها في ميزان حسانها ليوم القيامة.

دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2023

- يا رب بحق تربية أمي المتوفية اغفر لها وارحمها وعافها.

- اللهم آمنها في وحدتها اللهم آمنها في روعتها اللهم آمنها في وحشتها.

- يارب إن كانت أمي محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين.

- اللهم نجها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله.

- اللهم إن أمي كانت من الصائمين فاجعل باب الريان في الجنة بابها.

- يا رب لا تحرم أمي رائحة الجنة فهي لم تحرمني من شيء.

- اللهم أبدل أمي دارا خيرا من دارها، وزوجا خيرا من زوجها، وأهلا خيرا من أهلها، واجعل الفردوس الأعلى مقامها.