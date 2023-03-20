لماذا تم اختيار يوم 21 مارس عيد الأم؟.. «من الفراعنة إلى العالمية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأم هي الحب والعشق الأبدي في قلب أبنائها، وتم اختيار يوم 21 مارس عيدًا للأم، رغم أن الأم والاحتفال بها لا يكفي له يومًا واحدًا، وللرد على لماذا تم اختيار يوم 21 مارس عيد الأم؟، إذ أنها المقدسة في قلوب عائلتها على مدار السنوات، وعيد الأم مناسبة تحتفل بها كل دول العالم، تكريمًا وتقديرًا للأمهات ولتضحياتهن الجليلة، وعرفانًا ووفاءً بما يقدمونه لأسرهن بكل حب ومودة.

لماذا تم اختيار يوم 21 مارس عيد الام؟

تعود فكرة الاحتفال بـ عيد الأم يوم 21 مارس في الدول العربية، حسبما أقر الصحفي المصري علي أمين وأخيه مصطفى آمين، مؤسسا صحيفة أخبار اليوم عام 1955، إذ نشر فكرة دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم، إثر زيارة قامت بها إحدى الأمهات التي قصت عليه حكايتها التي كرست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتداول هذا الأمر بين المجتمعات، وكان هذا سببا في اختيار يوم 21 مارس لعيد الأم، فمنذ قديم الزمن والاهتمام بالأم يتجلى في كل الصور، فمن أول الفراعنة التي تبين حبهم للأم في شواهد القبور وجدران المعابد وصولا إلى الدولة المصرية الحديثة ومنها إلى العالمية.

تاريخ عيد الأم

اليوم المخصص عالميًا الذي تم اختيار يوم 21 مارس عيد الأم بسببه، كان للتذكير بدور المرأة الكبير كأم في حياة أولادها، التي تظل ترعى أبنائها حتى بعد زواجهم، كما أن الأبناء يتخذونه فرصة لتقديم هدايا عيد الأم كنوع من العرفان والامتنان والمحبة للأم، التي طالما سهرت على راحتهم، ويوم 21 مارس عيد الأم يحتفل به الجميع، وطوال مدة الاحتفال تعرض الشاشات التليفزيونية الأغاني الخاصة بهذه المناسبة احتفاء بدور الأم في حياة أبنائها.

موعد عيد الأم 2023، تختلف كثير من الدول في توقيت الاحتفال بعيد الأم سنويًا، إذ يجري الاحتفال في كثير من الدول في الأحد الثاني من شهر مارس، ودول أخرى تحتفل بعيد الأم في الـ8 من مارس، بينما تحتفل مصر في كل عام بعيد الأم في 21 مارس، ويصادف موعد عيد الأم 2023 غدا الثلاثاء.

اختيار يوم 21 مارس عيد الأم

وعيد الأم 2023، هو عيد اجتماعي من الدرجة الأولى، وللرد على لماذا تم اختيار يوم 21 مارس عيد الام؟، فإنه يهدف في المقام الأول إلى الشعور بالامتنان لوجود الأم، وبدأ عالميًا حينما أنشأت «أنا جارفيس» الجمعية الدولية ليوم الأم، وصممت على أن يكون للأمهات فقط في أمريكا، وكانت ذلك مطلع القرن العشرين، وبدأت حملات كثيرة للاحتفال بالأم في يوم مخصص لها، وأقر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، في القانون يوما محددا كعيد رسمي في الولايات المتحدة للأمهات، ومن بعده استخدمه الكونجرس الأمريكي، واعتبر يوم عطلة وعيد رسمي.