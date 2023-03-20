ما أفضل دعاء لأمي بالصحة والعافية في عيد الأم 2023؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، إذ أن معظم الأبناء، يستعدوا لتقديم الهدايا لوالدتهم، كجزء صغير مما قدمته لهم حينما كانوا صغارًا، من الاهتمام والرعاية والحب، وأفضل ما يمكن أن تحصل عليه الأم في هذا الاحتفال الجميل، هو الدعاء لها بكل خير، فالدعاء لأمي بالصحة والعافية في عيد الأم 2023، هو ما يكن أن يشعرها بالسعادة أضعاف الهدايا العينية والمادية.

فضل الأم على أبناءها، لا يحصى ولا يعد، فالدعاء لأمي بالصحة والعافية في عيد الأم 2023، له أثرًا بالغًا في نفوس الأمهات، فالدعاء لها بطول العمر، والحياة الهنيئة والسعادة، تعمق العلاقة بين الأم وأولادها، وتزرع المشاعر الصادقة بينهما، وتستعرض «هن»، أفضل دعاء لأمي بالصحة والعافية في عيد الأم 2023.

فضل الأم وأهمية الدعاء لها بالصحة والعافية في عيد الأم 2023

الأم هي أعظم النعم التي يحصل عليها الإنسان في حياته، لذا من الواجب أن تكون الأم محور دعاءنا في كل صلاة، فدونها الحياة بلا معنى، ووجودها هو جنة الله على الأرض، كما أنه من الواجب أن يحرص الأبناء، على طاعة والدتهم واحترامها، والتأدب في الحديث معها وإكرامها، فضلا عن التعامل معها معاملة حسنة، إذ قال الله تعالى في كتابه العزيز، «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (الإسراء: 23-24).

أفضل دعاء لأمي بالصحة والعافية في عيد الأم 2023

جميع الأعية التي تملؤها الأمنيات الجميلة للأمهات لا يمكن أن تكون كافية لهن، ولكن يمكن أن نقدم بعض الأدعية، بجانب الدعاء لأمي بالصحة والعافية في عيد الأم 2023، راغبين من الله تعالى أن يستجيبها منا، وأبرزها ما يلي:

- اللهمّ أعنها على طاعتك وحسن عبادتك، وأجعل لسانها مداوما على ذكرك وشكرك في كلّ وقتٍ وحين، يا رب اجعلها ممّن تقبل دعائهم وتقبل طاعتهم، ومن العباد الّذين تحبّهم ويحبّونك، وممّن رضيت عنهم في الدّنيا والآخرة.

- ربّي إني أسألك وأنت أكرم مسؤول أن تجعل لأمي صحة وعافية، وأن تبني لها بيتًا في الجنة يا رب العالمين، اللهم بارك لأمي في أيام حياتها واجعلها من الصالحين يا رب العالمين.

- اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا.

- يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى وأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.