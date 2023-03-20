الامارات | فيلم "شازام!" الجديد يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية ولكن بإيرادات "مخيّبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبوأ فيلم "شازام! فيوري أوف ذي غادز" (Shazam! Fury of the Gods) صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور انطلاق عروضه، بحسب الإحصاءات الأولية التي أصدرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، إلا أن المحللين وصفوا إيراداته بأنها "مخيّبة".

واكتفى الفيلم الذي يتولى زاكاري ليفاي الدور الرئيسي فيه بتحقيق 30,5 مليون دولار بين الجمعة والأحد في دور السينما الأميركية والكندية، وهو ما يقلّ بأشواط عن إيرادات الجزء الأول الذي عُرض عام 2019 وبلغت يومها 53,5 مليون دولار.

ولاحظت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن العروض الأولى لهذه التتمة "من أسوأ النتائج التي تحققها أفلام الأبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى لدى انطلاقها".

وتراجع فيلم الرعب "سكريم 6" إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 17,5 مليون دولار.

وتتولى الممثلة كورتني كوكس التي رافقت السلسلة منذ بدايتها الدور الرئيسي في هذا الجزء السادس الذي تظهر فيه شخصية "غوست فايس" المرعبة في نيويورك، فيما تشارك فيه أيضاً نجمة مسلسل "ونسداي" (Wednesday) جينا أورتيغا.

وانخفض إلى المركز الثالث ترتيب فيلم "كريد 3"، وهو الجزء التاسع من سلسلة "روكي"، والأول فيها من دون مشاركة سيلفستر ستالون، إذ حصد 15,3 مليون دولار.

ويتناول الفيلم مجدداً قصة أدونيس كريد، نجل أبولو، الذي يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة مرتقبة جداً مع صديق قديم، وهو أول فيلم من أخراج مايكل ب. جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه الدور الرئيسي.

وحلّ رابعاً فيلم التشويق والخيال العلمي "65" من بطولة آدم درايفر ومن إنتاج استديوهات "سوني"، محققاً 5,8 ملايين دولار.

وتلاه "آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)، أحدث أفلام سلسلة "مارفل"، بعائدات بلغت 4,1 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6. "كرايزي بير" (3,9 ملايين دولار)

7. "دجيزس ريفولوشن" (3,5 ملايين دولار)

8. "تشامبيينز" (3 ملايين دولار)

9. "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" (1,9 مليون دولار)

10. "بوس إن بوتس: ذي لاست ويش" (1,5 مليون دولار)