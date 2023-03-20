مذيعة أخبار لا تنام أبدا وتعمل 24 ساعة دون توقف.. فما السر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار 24 ساعة و365 يومًا في السنة، تعمل المذيعة «رين شياورونغ»، لإذاعة الأخبار الصينية، فاعتادت تقديم الأخبار من مطلع كل نهار إلى أخره دون كلل، ويتضح أن هذا الأمر غريب، فالقدرة البشرية لها حق في الراحة بالإضافة إلى أن القدرة الاستعابية للإنسان ليست بهذا الحد في العمل، ولكن هذا الأمر لا شكل خطورة على المذيعة الصينية، لأنها «مذيعة روبوتية» تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتزعم أنها اكتسبت مهارات الآلاف من المذيعين والإعلاميين على مدار الأيام.

مذيعة أخبار صينية تعمل 365 يومًا في السنة دون توقف

ظهرت «رين شياورونغ»، المذيعة الروبوتية بالذكاء الاصطناعي، في فيديو خلال إذاعتها للأخبار، وقالت، «اعمل لمدة 365 يومًا في السنة وكل يوم لمدة 24 ساعة دون توقف، يمكنني الإجابة على كل الاسئلة المحددة ونشر وقراءة وإذاعة كل الأخبار، فاكتسبت الكثير من الخبرة»، يبدو ذلك لأنها تم تطويرها من قبل منفذ الأخبار الرسمي للحزب الشيوعي الصيني «بيبولز ديلي» للذكاء الاصطناعي.

مذيعين بالذكاء الاصطناعي

وبحسب سكاي نيوز عربية، كشفت وكالة الأنباء الصينية عن روبوتات غير حقيقية بعيدة عن الإنسان تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقوم بعملها بلا كلل كمراسلين إخباريين لإذاعة النشرات والأخبار، بالإضافة إلى محاولات عديدة طورت مذيعي الأخبار الذين يعتمدون على التعلم الآلي، لمحاكاة الصوت والتعبير الوجه من الإيماءات الموجودة عند المراسلين.

روبوتات اصطناعية

الموضوع يبدو غريبًا للكثيرين، ولكن هو نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشه العالم، فظهرت مفاهيم جديد للذكاء الاصطناعي والروبوتات، ولكن كل شيء وله وظيفة، فمثلًا ما زالت المذيعة الصينية صوتها غير واقعي وحركاتها تبدو غريبة جدًا وغير مستصاغة للكثيرين، مما يسبب الانزعاج وعدم الارتياح بالنسبة للكثيرين، واعتبر الكثير أن هذه النقلة النوعية مدعاة للقلق، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.