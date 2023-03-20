اللون الأحمر الاختيار المثالي لإطلالة مميزة على مدار العام

اللون الأحمر هو الظل الجذاب الذي قدمته لنا مجموعات خريف وشتاء 2023-2024 في إطلالات لا حصر لها، وربما يكون هو اللون الأشهر في الموضة. إذ يدرك المصممون جيداً قوة هذا الظل، الذي يرتبط بلغة علم نفس بتحذيرات الطوارئ أو الخطر، فاللون الأحمر يجذب الأنظار بطبيعته ويحبس الأنفاس ويسحر المرء بأشد الفروق الدقيقة ويبرز دائماً داخل لوحة الألوان الشائعة.

لطالما كان اللون الأحمر هو لون الفخامة والجمال وما يجذبه في عالم الموضة، إنه يشعل الحواس ويحولك إلى شعلة في وسط الحشد ويجذب الجمال.

هذا العام كان اللون الأحمر، بطل أزياء خريف وشتاء 2023-2024 فهو لخّص العديد من المفاهيم، وبالتالي أوجد معنى فريداً.

اللون الأحمر في مجموعات عروض أزياء 2023

ظهر اللون الأحمر بالفعل في العرض الأول مجموعة ماكسيميليان ديفيس من خلال معاطف الفرو والبدلات الكلاسيكية.

في إطلالة أخرى قدمت دار بوتيغا فينيتا اللون الأحمر في البدلة ذات العنق على شكل حرف V مع حقيبة سوداء أو من خلال الفستان المحبوك.

أما في مجموعة Dolce & Gabbana، قدمت الدار فستان شيفون أحمر وموديل آخر من الساتان الأحمر مع تصميم مشد، الذي يتناسب مع الجوارب والقفازات الطويلة من نفس اللون.

كانت الانسيابية والشفافية في مجموعة Dilara Findikoglu التي قدمت اللون الأحمر من خلال الأناقة التي تنعكس في التنانير ذات الشقوق والقمصان التول وفساتين السهرة الطويلة.

في مجموعة أخرى جاء اللون الأحمر في الظلال النارية، مثل تلك التي قدمتها دار أزياء Blumarine، التي قدمتها في الفساتين ذات الحواف القصيرة والرقبة الواضحة والشقوق العميقة مع ارتداء إكسسوارات مطابقة أيضاً، مثل: أحذية البوت الطويلة.

الألوان المناسبة مع اللون الأحمر

يمكن ارتداء اللون الأحمر مع ألوان محايدة، مثل: الأبيض أو الأسود بسهولة تامة.

للملابس الأنيقة، اختاري درجات الرمادي أو البني أو الترابي.

في الصيف، يبدو اللون البرتقالي والأزرق والأصفر الخردل رائعين.

يعتمد كل ذلك على المكان الذي تتجهين إليه وما هو تفضيلك الشخصي.

نصائح لتنسيق اللون الأحمر

قد يكون تنسيق الزي الأحمر أمراً صعباً، ولكن عند القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يميزك عن الحشد، كما يتضح من أفكار الزي المعروضة هنا، تكمن الحيلة في جمع الظل الأحمر مع ألوان أخرى، ومن بين الألوان التي تتناسب مع الملابس الحمراء: الأسود، والرمادي، والبني، والأزرق، والأصفر، والأخضر.

ومع ذلك، تحتاجين أيضاً إلى التنوع في الأقمشة والمطبوعات ودرجات الألوان، التي يمكن أن تختاريها أيضاً من الظلال الحمراء.

لكن إذا تحدثنا عن موضة اللون الأحمر لعام 2023، سنجد أن دور الأزياء قدمته من خلال إطلالات كاملة، مثل: الفساتين الحمراء أو البدلات الكاملة والأطقم المتطابقة.

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