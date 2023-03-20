الشيخة موزة بإطلالات محتشمة وراقية تلائم رمضان 2023

الشيخة موزة بنت ناصر التي تنفرد دائمًا بأكثر الأزياء الملهمة في صيحات الموضة؛ تحرص النساء باستمرار على السير على خطاها في اختيارات أزيائها الأنيقة التي تتسم دائمًا بالرقي، وللشيخة موزة أكثر من إطلالة محتشمة ومميزة نالت إعجاب محبيها، والتي يمكن أن نعتبرها ملائمة لأجواء رمضان 2023، سواء ليلًا أو نهارًا

ففي أحد المرات ظهرت الشيخة موزة بإطلالة باللون الأخضر، عبارة عن تنورة طويلة وسترة من نفس اللون والخامة، نسقتها مع عباءة باللون الذهبي من توقيع Sanae Elhaddad، والتي جاءت بتصميم فضفاض واسع مفتوحة بالكامل على الإطلالة الخضراء، والتي جاءت منسقة مع غطاء رأس بنفس اللون، وحذاء باللون الذهبي بنفس لون العباءة.



وفي أحد الفعاليات الأخرى، أطلت الشيخة موزة بعباءة كاجوال، قد تناسب الأجواء النهارية في رمضان، وتزينت العباءة بأشكال هندسية كبيرة الحجم ملونة لتمنح تلك القطعة، الروح الرياضية والحيوية، خاصة مع السحاب الطويل الذي أتى بشكل عمودي على كامل التصميم وفي منتصفه، لسهولة ارتداء القطعة وجعلها أكثر عملية، كذلك اتسمت عباءة الشيخة موزة بالتصميم المحتشم ونسقت معها حجابا باللون الأسود مع النظارات الشمسية، فيما انتعلت حذاء رياضياً باللونين الأبيض والأسود، وتم تنفيذ تلك القطعة الاستثنائية بطريقة علمية مبتكرة من خلال استخدام تقنية النانو والتي جعلت الزي يتمتع بخاصية امتصاص أشعة الضوء الغنية بفيتامين د وحجب أشعة الشمس الضارة، إضافة إلى امتلاكها خصائص العزل الحراري.

الشيخة موزة كان لها إطلالات كلاسيكية بلمسة مختلفة، ظهرت بها في بعض الفعاليات، حيث طلت من قبل ببدلة من الكاروهات بدرجات اللون البني والبيج، عبارة عن سروال واسع بقدم مزموم، مع بليزر بأكمام طويلة وأزرار ذهبية أمامية، مع غطاء للرأس من نفس التصميم، وأمسكت حقيبة سوداء متوسطة الحجم، وانتعلت حذاء أسود كلاسيكي.

وفي ظهور سابق بأحد الفعاليات المسائية، أطلت الشيخة موزة بزي كلاسيكي باللون الكحلي، عبارة عن سروال مستقيم وتوب حريري، ووضعت فوقهما بليزر طويل يشبه تصميم المعطف، وتزين في جميع أنحائه بالخيوط البراقة مع أكمام طويلة وواسعة، ووضعت غطاء للرأس باللون الكحلي أيضًا.

في ظهور آخر لها، خطفت الشيخة موزة الأنظار بإطلالة أنيقة وعملية عبارة عن عباءة فرو بدت في البداية كأنها معطف فرو منغولي، بتصميمها الواسع الطويل الانسيابي الفضفاض، مع طبقة منسدلة على الظهر وأكمام طويلة واسعة، بالإضافة إلى طبقة الفرو الأبيض التي تبطن العباءة من الداخل، والتي نسقتها الشيخة موزة مع غطاء رأس باللون البترولي، وحقيبة شانيل أطلت بها بألوان مختلفة هذا الشهر.

وفي فعالية فنية سبق وقد حضرتها الشيخة موزة؛ تألقت بإطلالة عبارة عن فستان باللون البيج المطرز باللون الذهبي من أعلى، ونسقته مع عباءة باللون الذهبي الغامق المائل للبني، بتصميم واسع أنيق منسدل بنعومة ملفتة، ووضعت غطاء رأس باللون الذهبي أيضًا.

وفي أثناء بطولة كأس العالم التي أقيمت بقطر مؤخرًا، ظهرت الشيخة موزة في إحدى المباريات، وهي مرتدية عباءة واسعة منسدلة بتصميم واسع عند الجزء العلوي، مع أكمام واسعة فضفاضة، وجاءت الإطلالة مكتملة مع ستايل سروال وتوب متناسق بستايل ناعم باللون الأخضر الفاتح، ونسقت الشيخة موزة إطلالتها مع حذاء باللون الأحمر أيضًا، وحقيبة كاروهات من Ferragamo.

وفي فعالية أخرى أطلت الشيخة موزة بعباءة فضفاضة مفتوحة من الأمام بأكمام واسعة وطويلة، وتزينت في جزء كبير منها بالخيوط الذهبية البراقة التي اضفت لها مزيد من الأناقة والرقي، ونسقت معه حجاب باللون الأحمر.

اللون الأزرق كان له حضورًا خاصًا في إطلالات الشيخة موزة، حيث سبق وظهرت في لقاء إعلامي بإطلالة كلاسيكية عبارة عن تنورة مستقيمة باللون الأزرق الملكي ونسقت معها بليزر باللون نفسه مع أكمام طويلة وأزرار أمامية ضخمة، ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض، واختارت غطاء للرأس باللون الأزرق.

وفي فعالية خاصة بالموضة، ظهرت الشيخة موزة بفستان مجسم باللون الأزرق بأكمام طويلة، اتسم ببساطته، ووضعت فوقه رداء طويل وواسع من نفس اللون والخامة وتزين بالأربطة العريضة والطويلة عند منطقة الخصر، كما ظهرت في فعالية أخرى حضرتها، مرتدية رداء فضفاض بهذا اللون الأنيق، مع أكمام طويلة وواسعة، ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض، وغطاء للرأس باللون الأزرق، وجميعها إطلالات قد تكون مناسبة لأجواء رمضان.

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