كيف تكتشف سرطان القولون مبكرا؟.. استشاري جراحة كبد وبنكرياس يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عمرو رجب، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والمرارة بطب قصر العيني، إنّ القولون يعد أكثر أعضاء جسم الإنسان عرضة للإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن نسبة الوفيات بسبب سرطان القولون تصل إلى 50% في الحالات المتأخرة باكتشاف المرض.

خطورة التأخر في اكتشاف سرطان القولون

وأضاف في تصريحات خاصة، أنّ المشكلة الرئيسية في سرطان القولون هي التأخر في اكتشاف المرض، نظرًا إلى قلة الثقافة الطبية بأعراض المرض المبكرة، إذ يكثر سرطان القولون في مصر في سن مبكرة، وتزداد الحالات تحت سن الأربعين.

الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان القولون

وعن أسباب سرطان القولون وكيفية الاكتشاف المبكر له، أكد أنّ منها أسبابا وراثية، وتشمل وجود أفراد من العائلة لديهم سرطان القولون والمستقيم، فضلا عن النظام الغذائي السيئ، الذي يؤدي إلى السمنة المفرطة، والإكثار من الدهون الحيوانية والتدخين والكحوليات المختلفة، موضحا أنه يكثر مع السن خصوصًا فوق 50 سنة.

تحذيرات من أمراض القولون الحميدة

وحذر استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والمرارة من التهاون في علاج أمراض القولون الحميدة، كالزوائد في القولون والتهاب القولون التقرحي، مؤكدا أنها كلها تحمل مخاطر التحول لخلايا سرطانية.

وعن الأعراض التي تستدعي التفكير في سرطان القولون، يوضح أن أبرزها نزول دم بالبراز أو مخاط، والتغير في عمل الأمعاء سواء إسهال أو إمساك، والأنيميا غير معروفة السبب، ونقص الوزن دون سبب واضح، وآلام البطن المتكررة، والإصابة بالبواسير عند السن الكبير.

نصائح هامة لاكتشاف المرض مبكرا

ووجه استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والمرارة مجموعة من النصائح لاكتشاف المرض مبكرًا ومنها:

- عند وجود أي من هذه الأعراض في أي سن يرجي مراجعة الطبيب الجراح لاحتمالية الإصابة بالمرض،

- مراجعة الطبيب الجراح للحاجة إلي فحص القولون بالمنظار، بدايةً من سن 50 سنة.

- عند وجود أحد أفراد العائلة مصابًا بسرطان القولون، يرجي مراجعة الجراح للتقييم واحتمالية احتياج عمل منظار قولون حتى لو قل سنك عن 40 سنة.

- إذا كنت تعاني من أمراض حميدة بالأمعاء كالزوائد بالقولون أو الالتهاب التقرحي، يرجي المتابعة الجيدة مع الطبيب لاحتمالية الإصابة بالسرطان.