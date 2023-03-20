مذيعة أرصاد جوية تفقد وعيها بشكل مفاجئ على الهواء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف مخيف تعرضت له مذيعة الأرصاد الجوية في قناة «سي بي إس لوس أنجلوس»، أليسا شوارتز، خلال بث مباشر، وذلك عندما فقدت وعيها وسقطت من على مقعدها بشكل مفاجئ، بحسب «سكاي نيوز عربية».

ظهرت في البداية وهي مبتسمة

في البداية انتقل زميلتا أليسا شوارتز المذيعتان، في التغطية إليها، لتقدم النشرة الجوية في الساعة 7 صباحا، حيث ظهرت في البداية وهي مبتسمة وتبدو وكأنها بخير، إلا أن ملامح وجهها سرعان ما تغيرت، قبل أن تميل إلى الأمام بشكل غير مريح وتضع رأسها على المكتب.

ولم تلاحظ المذيعتان نيشيل ميدينا وريتشيل كيم ما كان يحدث، ثم اعتقدتا أن زميلتهما «تمزح»، لكن بعد بضعة ثوانٍ، بدت الدهشة على كيم التي أخبرت المشاهدين بأنهم سينتقلون إلى «استراحة سريعة».

سبب فقدانها للوعي

وفيما لا يزال من غير الواضح سبب فقدان وعي شوارتز، إلا أن موقع «تي إم زي» المعني بأخبار المشاهير، قال إنه سبق أن عانت من موقف شبيه عام 2014، عندما كانت تعمل في شبكة أخرى، حيث تقيأت أثناء تقرير عن الطقس، ونتيجة لذلك تم تشخيصها بحالة في القلب.