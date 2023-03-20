في يوم عيد الأم 2023 أكثري من عِناق طفلك.. «بيقوي مناعته»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يوم عيد الأم ليس فقط للاحتفال بالأمهات وهن السبب الأساسي له، لكن هو رحلة تستعيد فيها الأم الذكريات عندما ترى طفلها يكبر رويدًا رويدًا ويصبح رجلًا مسؤولُا أو فتاة ناضجة يتهافتون على شراء الهدايا التي ترضيها، لكن ماقبل الرحلة ومنذ العناق الأول فور الولادة هناك رحلة تعرفي فيها على فوائد العِناق في تنشئة طفلك وصحته النفسية، وأكثري من الأحضان التي تجعله يُدرك قيمة ذلك الأمان فيما بعد.

في عيد الأم 2023 «أكثري من عِناق طفلك»

مع اقتراب عيد الأم2023 اهتمي بتوصيل شعور الحب والطمأنينة له، إذا كان طفلك حديث الولادة يخفف تلامسك الجلدي معه التوتر، ويدعمك لبدء الرضاعة الطبيعية وتطوير علاقات وثيقة مع الصغير، كما تعمل الأحضان على مساعدة وظائف جسمه على العمل بشكل أفضل فيبكي أقل، ويتمتع باستقرار أفضل في وظائف القلب والجهاز التنفسي، وفقًا لموقع «parentingforbrain»البريطاني.

وعن أهمية الحضن والتلامس بين الأم وطفلها في التنشئة النفسية قالت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي بطب الازهر لـ«هن»: «الحضن من الحاجات المهمة جدًا في التنشئة ومش الحضن بس كمان التلامس الجسدي زي الطبطبة والقبلات والحاجات دي، هي جزء مهم من الطمئنة اللي بتحصل للطفل من هو بيبي صغير ملتصق بأمه وينفصل عنها عند الولادة، هو هنا محتاج يحس بالدفء الخارج من جسم الآخر، عشان كدا الطفل اللي بيكون اللي اتمنع عنه التواصل الجسدي دا كان عنده تأخر في االنمو الجسدي كبير وكمان تأخر في النمو النفسي».

الحضن يزيد من مناعة الطفل

في يوم عيد الأم لابد أن تتعرفي على فوائد الحضن الصحية والتي تُولد لطفلك الراحة في نفسية الطفل، وبالتالي يصبح متزناً ومستقراً، والطفل الذي لا يشعر بحنان الحضن،يزداد شعوره بالرفض ويصبح غير سويًا نفسيًا، احتضان الطفل علاج لرفع مستوى الأكسجين لديه؛ فلا يشعر بالعصبية أو الغضب السريع، ويشعر بالهدوء والاستقرار وضبط بالمزاج، كما يَزيد من قوة المناعة عند الأطفال، ويساهم في عملية التوازن في الجهاز العصبي، فتكون نفسيته قوية لتواجه الأمراض والمصائب.

قالت الدكتورة صفاء حمودة: «الحضن مش للطمأنة وإحساس بالأمان للعالم الخارجي، لكن كمان بيساعد على إخراج هرمونات السعادة من المخ التي تزيد الشعور بالفرح والرضا والإطمئنان عشان كدا بنشجع الاهالي ديمًا انهم مش مجرد يقولوا لأولادهم بنحبكوا لكن كمان يصاحبوا دا بطبطة وطمأنة عشان الولاد تقدر تطمن ويكونوا أكثر مرونة في المستقبل وثقة في نفسهم».