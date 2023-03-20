طريقة عمل فطائر الكوسا اليونانية.. «وجبات سحور مختلفة لأطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتوالى الأيام ويعود إلينا شهر رمضان سريعًا، ومع عودته تبحث الأمهات عن افكار لوجبات مختلفة وصحية سواء للإفطار أو السحور لذلك يمكنك معرفة أكلات جديدة وصحية، منها طريقة تحضير فطائر الكوسا اليوناية فهي من الوجبات السهلة التي يمكنك تحضيرها بالخضروات والبيض والدقيق كنوع من المعجنات السهلة، تساعد اطفالك على تغيير الوجبة الروتينية مثل الفول والجبنة، لهذا تابعي الخطوات في التقرير التالي، وفقًا لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

مكونات فطائر الكوسا اليونانية

3 كوب كوسا مبشورة

2 بصل أخضر مقطع ناعماً

2 حبة بيض

فص ثوم مفروم

1/2 كوب جبنة فيتا

ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم

1/2 كوب طحين

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح وفلفل

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير فطائر الكوسا اليونانية

لتحضير فطائر الكوسا اليونانية للسحور في رمضان اولًا ابشري الكوسا في مصفاة وضعي فوقها رشة ملح واتركيها لمدة 30 دقيقة لتصفى

في الخطوة التالية قومي بعصر الكوسا جيداً وضعيها في وعاء نظيفن ثم اخلطي البيض والكوسا والبصل الأخضر والثوم والشبت والفيتا والملح والفلفل معًا في وعاء كبير.

رشي الدقيق والباكنج باودر فوق الخليط ثم اخلطي حتى يتجانس، بعد ذلك سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

في الخطوة التالية ضعي ملعقة كبيرة من الخليط السابق في المقلاة وافرديها وكرري ذلك مع ما تبقى من الخليط، واطهي الفطائر على دفعات لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح كل جانب ذهبيًا ومقرمشًا، ثم انقلي فطائر الكوسا اليونانية إلى طبق وقدميها ساخنة.