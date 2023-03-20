أفكار للاحتفال بـاليوم العالمي للسعادة.. «قربي من الطبيعة وعبري عن امتنانك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للسعادة، إذ قررت الأمم المتحدة أن يوم 20 مارس يوافق عيدًا للسعادة، وذلك بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام اعترافًا بأهمية السعي للسعادة، وعلى الرغم من أنه ليس عطلة عامة إلا أنه يمثل أهمية للثقافات العالمية لزيادة الوعي بأهمية نشر البهجة والسعادة.

الاحتفال باليوم العالمي للسعادة

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة «United Nations»، إن العالم بحاجة لنموذج اقتصادي يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاثة وهما، التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة، والذي يؤول إلى معرفة ماهية السعادة.

أفكار للاحتفال باليوم العالمي للسعادة

نقدم لكم من خلال «هُن» أفكار للاحتفال باليوم العالمي بالسعادة، وهي كالتالي:

- اعلمي أن السعادة مهمة أكثر من أي وقت مضى.

- امنحي وانشري السعادة للآخرين.

- شاركي الأشياء التي تجعلك سعيدة مع من حولك، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

- اكتبي عن نفسك وما الذي يجعلك سعيدة، وفكري فيما تحتاجينه لسعادتك.

- رتبي لقاءً مع كل من يجعلك سعيدة ومع من تحبينهم.

الاحتفال باليوم العالمي للسعادة مع أطفالك

- اجلسي مع أطفالك وتحدثي معهم.

- الانخراط في أنشطة واعية تساعد على ربطكما بالطبيعة إذ أنها أكثر ما يمنحك السعادة، مثل أن تتأملين الأشجار.

- عبري عن امتنانك للطبيعة، مثل قوس قزح أو المحيط أو طائر ملون يحلق في سماء المنطقة.

- كونوا لطفاء مع الحيوانات والكوكب من خلال التطوع في أكل الحيوانات وملاطفتهم.

- كما يمكن لعائلتك الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بالمشاركة في أعمال الخير لنشر السعادة للآخرين.

- علمي أطفالك أن السعادة تأتي بالتأمل والحب، وتأتي من حب الآخرين.

بداية يوم سعيد

وقدمت إيناس علي، روشتة نفسية، لـ«هُن»، للاحتفال باليوم العالمي للسعادة وبداية كل يوم بسعادة، وهي كالتالي:

- الحصول على قسط كاف من النوم.

- الناس السعداء يبدأون كل يوم من جديد.

- ابدأي يومك بالتمرين.

- الوجود في محيط بيئي مع أشخاص يحبونك.

- العلاقات الجيدة التي تتكون من الأسرة والوسط المحيط في عملك، وجود أصدقاء يجعلك تعيشين لفترة أطول.

- اعتماد نظام غذائي صحي، حتى لعدم خسارة الوزن، ولكن لحياة أفضل.

- التمارين الرياضية في الهواء الطلق، إذ تساعد التمارين على تخفيف الشعور بالقلق والتوتر.

- فعل أشياء جديدة مستحبة إلى قلبك.