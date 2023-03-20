طريقة إزالة الروج غير اللامع.. لا مزيد من تشقق الشفاه وجروحها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتغير اتجاهات الماكياج باستمرار، لكن أحمر الشفاه غير اللامع موجود دائما، لقد أصبح عنصرًا ضروريًا للماكياج لأنه في الغالب مقاوم للتحول لللون آخر ولا يذوب بسهولة، أحمر الشفاه غير اللامع يجعل تحديد الشفاه أسهل ويمنح شفاهك مظهرًا أكثر امتلاءً، ولكن يمكن أن تكون إزالة أحمر الشفاه هذه مهمة صعبة حقًا لأن تركيباتها طويلة الأمد لا تزال بسهولة.

طريقة إزالة الروج المات

غالبًا ما يكون أحمر الشفاه غير اللامع شديد الجفاف، ولا يمكنك الاعتماد على الماء أو منديل مبلل لإزالة أحمر الشفاه، بدلًا من ذلك، اغمسي قطن الأذن في كريم أو منظف مكياج زيتي، ضعيه على شفتيك واتركيه لبضع دقائق.

استخدمي قطن الأذن لمسح أحمر الشفاه برفق، يعتبر قطن الأذن أدوات فعالة لإزالة أحمر الشفاه؛ لأنه لا يلطخ أو ينشر اللون حول شفتيك.

إذا بقي أي لون على شفتيك، كرري نفس الخطوات حتى تختفي تمامًا.

يمكنك أيضا وضع زيت أو كريم على شفتيك وتركه لفترة ومن ثم إزالته بواسطة قطن برفق.

لا تنسي وضع مرطب شفاه بعد إزال أحمر الشفاه غير اللامع لمنع الجفاف والتشقق.

يمنع تماما فرك شفتيك بقوة لأنها ستتشقق وتحدث جروح قطعيه فيها عند إزالة أحمر الشفاه.

إذا لم تتمكني من إيجاد منظف لإزالة المكياج، ضعي القليل من الكريم المرطب على شفتيك واتركيها لبضع دقائق.

بعد ذلك، خذي منشفة دافئة وامسحي شفتيك بحركات دائرية لطيفة.

تساعد هذه الطريقة في إزالة أحمر الشفاه مع ترطيب البشرة تحتها.

استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لإزالة لون الشفاه العنيدة أثناء تغذية شفتيك.

يعتبر ماء ميسيلار المنظف طريقة رائعة للتخلص من بقع الشفاه لأنه لطيف ومرطب.

إذا بقيت بعض البقع الملونة على شفتيك بعد إزالة أحمر الشفاه غير اللامع، خذ فرشاة أسنان وافركها برفق، سيؤدي ذلك إلى تقشير شفتيك وإزالة أي بقايا من أحمر الشفاه، اتبعي ذلك دائمًا باستخدام مرطب شفاه مرطب.

وضع طبقة رقيقة من مرطب الشفاه قبل أحمر الشفاه غير اللامع أو السائل غير اللامع سيحافظ على شفتيك ناعمة ورطبة طوال اليوم.